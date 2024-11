声優の立石凛さんが14日、移転リニューアルオープンする「アニメイト梅田」のメディア向け内覧会に登壇し、アニメイトに関するエピソードや、千早愛音役として出演する『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』について語った。 MCから「アニメイト梅田に来たことはありますか?」と質問されると、立石さんは「もちろんです!学校の帰りに梅田店に寄って自分の好きなものを買って帰るというような日々が続い

ログインして続きを読む

The post 『BanG Dream!』声優・立石凛「アニメイト梅田はテーマパークのような場所!」 first appeared on GirlsNews.