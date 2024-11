咲き誇る草花モチーフ！Mico宝飾店「ジュエリーコレクション」

Sweet Compassが運営するジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、クリスマスにおすすめのジュエリーコレクションを2024年11月15日(金)に発表しました。

Mico宝飾店「ジュエリーコレクション」

また同店オリジナルリングの販売も開始しています。

■商品概要

【オリジナルリング】

同店でデザイン、ルースの選別、製作まで行い、咲き誇る草花をモチーフにしたオリジナルリング。

日々の生活の中でふと指を眺めて心が踊るような、華やかで可憐なリングに仕上がりました。

今回、クリスマスに向けてエメラルドとルビーリングを新たに製作。

また以前から好評を頂いているパライバトルマリンとアレキサンドライトも同時販売します。

オリジナルリング

【ローズカット】

ダイヤモンドを薔薇の蕾のようにカットしたロマンティックな宝石で、ふっくらとしたドーム型のシルエットが最大の魅力。

瑞々しく潤いのある輝きで明るい場所で美しい宝石ですが、帰り道の夜の電灯下や暗いバーなどでローズカットを覗き込むと息を飲むほど艶やかに輝きます。

ローズカット

【フランスアンティーク】

フランス在住のバイヤーがパリの老舗で仕入れたアンティークジュエリー。

母からお嬢様へ贈られたリングやカトリックの儀式のお祝いとして贈られたものなど、ジュエリーの背景や逸話を聞けるのも趣があります。

有名なペルピニャンガーネットやフィリグリーなど、あなただけの1点ものの宝物に出会えます。

フランスアンティーク

■Mico宝飾店 アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線末広町駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休)

