ページがめくれる！バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない ヘブンズ・ドアー 広瀬康一ver. 被れるぬいぐるみ」

バンプレストブランドから、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』より、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない ヘブンズ・ドアー 広瀬康一ver. 被れるぬいぐるみ」がアミューズメント専用景品として2025年4月より登場予定です。

バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない ヘブンズ・ドアー 広瀬康一ver. 被れるぬいぐるみ」

・投入時期 : 2025年4月登場予定

・種類 : 全1種

・商品サイズ: 約18cm

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・特設サイト: https://bsp-prize.jp/title/IP00003150/

・発売元 : 株式会社BANDAI SPIRITS

(発売元:株式会社BANDAI SPIRITS)

■商品特長

「君の『リアリティ』を僕のものとさせてもらうぞ────ッ!!」

『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』に登場する、若き天才漫画家・岸辺露伴の能力『ヘブンズ・ドアー』が被れるぬいぐるみになって登場。

岸辺露伴の『ヘブンズ・ドアー』を受け、「本」に変えられた広瀬康一の顔をふかふかとした中綿入りの被れるぬいぐるみとして商品化しました。

「本」のようにページをめくれる構造で、表紙は広瀬康一の顔、ページをめくった見開きページには誌面をデザインしています。

表紙には目と口の穴をあけ、ページをめくると目と口のほかに鼻の穴もあけたところに、より『リアリティ』を感じられます。

また、見開きページには岸辺露伴が書き込んだ「わたしは漫画家岸辺露伴を攻撃することはできない」の一文を追加し、『安全装置(セイフティーロック)』をかけています。

これでどんな方法であろうと岸辺露伴に危害を加えることは決してできません。

ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない ヘブンズ・ドアー 広瀬康一ver. 被れるぬいぐるみ(装着イメージ)

ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない ヘブンズ・ドアー 広瀬康一ver. 被れるぬいぐるみ(イメージ3)

バンプレストブランドは「楽しんでもらうため」ただそれだけのためだけに、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのフィギュアやぬいぐるみを開発し続けています。

詳細や続報は、バンプレストナビ公式サイトにて確認してください。

