テレビ朝日系できょう15日放送の『ミュージックステーション』(後9:00〜)では、今夜限りの奇跡のコラボが実現する。Mステ初登場のJ.Y. Parkが11月4日配信の「Easy Lover」、そしてNiziUの大ヒット曲「Make you happy」でNiziUとスペシャル生コラボを披露。「『Make you happy』を作った後、ついに5年の時を経てNiziUと一緒に音楽番組で歌う事になり本当にワクワクしています」とJ.Y. Park。「(NiziUとやる)縄跳びダンス、そして『Easy Lover』では相手の心に魔法をかける振り付けに注目してください」とアピールした。

一方のNiziUも「久しぶりにステージでご一緒するので私たちもとてもワクワクしています!」とMAYA。MAKOも「スペシャルな演出を準備しているので、スタジオの皆さんとそして観てくださっている視聴者の皆さんと一緒に盛り上がれたらいいなと思います」と呼びかけている。JO1、INI、ME:Iを生んだオーディション出身、そのファイナリストで構成されるガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が『Mステ』初登場。13日リリースの2ndシングルから「THE FLASH GIRL」と、中森明菜の1986年の大ヒット曲「DESIRE -情熱-」のカバーを披露する。RINOは「中森明菜さんの素晴らしさと私たちらしさを混ぜたパフォーマンスに注目してほしいです」、YUUKIは「原曲のダンスも活かしつつ、IS:SUEらしくアレンジしたパワフルなパフォーマンスが見どころです。私が最後に少しソロダンスを披露するパートがあるので、そこも注目していただけるとうれしいです」と語っている。日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組、総勢29人が出演。FRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」を4組でテレビ初披露します。さらに、FRUITS ZIPPERは小泉今日子の1985年の大ヒット曲「なんてったってアイドル」をカバー!「いつもとはちょっと違うアイドルな姿を見せたいです」と意気込みを明かした。新メンバーオーディションが話題のtimeleszは、改名後『Mステ』初登場。菊池風磨主演のオシドラサタデー『私たちが恋する理由』の主題歌「because」をテレビ初披露する。緑黄色社会は話題の映画主題歌「馬鹿の一つ覚え」を披露。VTR企画は「Mステ38年間のアイドル貴重映像BEST10」。1986年の放送開始以来、ミュージックステーションに出演したアイドルの貴重映像を一挙大公開。嵐、Snow Man、松田聖子、中森明菜、モーニング娘。AKB48などの貴重映像が登場する。■11月15日放送『Mステ』出演アーティスト・楽曲IS:SUE 「DESIRE -情熱-」(中森明菜の名曲をSPカバー)「THE FLASH GIRL」J.Y. Park with NiziU「Easy Lover」「Make you happy」timelesz 「because」FRUITS ZIPPER 「なんてったってアイドル」(小泉今日子の名曲をSPカバー)FRUITS ZIPPER with KAWAII LAB.「NEW KAWAII」緑黄色社会「馬鹿の一つ覚え」