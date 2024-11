NHK BSで11月15日(金)24:00〜に放送される「JOYNT POPS」#3に、DXTEEN、MAZZEL、Aile The Shota、FANCYLABO、WONKの5組が出演する。『JOYNT POPS』は、”楽しんで(ENJOY)つながる(JOINT)”をコンセプトに、ファンとアーティストが一緒に創り上げる新音楽番組。”JOYNTアーティスト”は番組HPの投票システムで集められたファンの声を反映した「ここでしか見られないステージ&トーク」を届ける。さらに今、注目のアーティストが多数出演。NHKホールで行われた公開収録の模様をお届けしよう。

第3回の”JOYNT”アーティスト”に選ばれたのは、昨年5月にデビューしたダンス&ボーカルグループという共通点があるMAZZELとDXTEEN。MAZZELは最新シングル「MAZQUERADE」を披露。ビジョンには煌びやかな宮殿の映像が流れ、一層妖艶さを高める。KAIRYUの伸びやかな歌声がNHKホールのオーディエンスを掌握するなど、デビューからまだ約1年半とは思えない程の貫禄を漂わせながら、8人の色とりどりの個性がぶつかり合った。MAZZELMAZZELDXTEENは12月4日にリリースされる4thシングル「Level Up」をパフォーマンス。DXTEENらしいポップなかわいらしさが溢れる歌とダンスで魅せた。DXTEENDXTEEN2組によるファン投票で選ばれた「魅力全開!最強ダンスメドレー」も行われた。白系の衣装に着替えたDXTEENは急激に距離が縮まる二人を描いた「Switch」を。フューチャリスティックでクールでセクシーなダンスナンバーにオーディエンスは熱狂した。DXTEENDXTEEN一転、黒い衣装で揃えたMAZZELが披露した「Counterattack」はMAZZEL史上最も複雑な振付の曲。緩急をつけたダイナミックなパフォーマンスには得も言われぬスケール感があった。MAZZELMAZZELMAZZELとDXTEENは企画コーナーにも参加。今回の企画内容はゲスト司会の井森美幸による「推し活始めてみませんか?」ということで、MAZZELとDXTEENの推しポイントにフォーカス。まずは、野球好きの井森が、元高校球児でプロ野球の始球式経験もあるMAZZELのEIKIを指名。EIKIが前日に巨人の試合を見に行ったことを明かすと、巨人ファンの井森が食いつく。中学時代にブレイクダンスで全国優勝を果たしたことのあるSEITOが見事なブレイクダンスを披露したり、会場内にいるファンから寄せられた「KAIRYUの歌がすごい」というメッセージが読み上げられ、KAIRYUが宇多田ヒカルの「First Love」をアカペラで歌ったり、HAYATOがNiziUの「SWEET NONFICTION」をかわいく踊ったりして喝采を浴びた。一方、DXTEENの大久保波留は総合格闘技の優勝経験者。しかし、その経歴をにわかには信じがたい程、愛嬌たっぷりだという話題で盛り上がる。大久保は「怖い人たちにDXTEENが襲われそうになったらメンバーを守る」と宣言。リーダーの谷口太一はダンスがかっこいいが抜けているところがあり「噛みさま」と呼ばれているというファンのメッセージが読み上げられ、早口言葉にチャレンジ。谷口は「自分の中でベスト」だと胸を張った。寺尾香信は頭で逆立ちをする不思議な浮腫みを取る方法を伝授。MAZZELのRANとDXTEENの谷口がフリースタイルダンスを披露する一幕もあった。DXTEEN×MAZZELトーク【写真ギャラリー】JOYNT POPS #3(記事未掲載カット多数)MAZZELと同じ音楽事務所、BMSGに所属するソロアーティスト、Aile The Shotaは11月20日にリリースする1stアルバム『REAL POP』収録曲「さよならシティライト」を初披露した。Aile The Shotaが「”酔った時だけ電話してくるあいつ”っていうテーマで作らせてもらいました」と曲紹介した通り、別れたのに酔った時だけ電話してくる「あなた」に別れを告げる曲だ。切なく斬新なシティポップに乗せて、等身大で共感性の高い恋愛模様を美しい歌声で紡いだ。新たなポップスター像がそこにはあった。Aile The ShotaAile The Shota2013年に結成し、ジャズ、ソウル、ヒップホップ等を咀嚼したジャンルを超えたサウンドを鳴らし、国内外から高い評価を得ている4人組バンド、WONK。ボーカルの長塚健人が「これからお届けする楽曲は家族や友人という自分に何があっても味方でいてくれる存在がどれだけ大切か、そしてその人たちと関わって生きていくことがどれだけ豊かなことか、そういうことを歌った楽曲です」と紹介。演奏されたのは11月13日にリリースしたアルバム『Shaes of』に収められた「Essence」。ゴスペルチックな重層的なコーラスとピアノが絡み合い、豊潤な長塚の歌が響いていった。グルーヴィーで緻密なアンサンブルで場内を幸福感で満たした。WONKWONK韓国のプロデューサー/DJのNight Tempoが、元Maison book girlの矢川葵と元AKB48/NMB48の市川美織を迎えて結成した3人組レトロ・ポップ・ユニット、FANCYLABO。ユニットのコンセプトである「お洒落研究所」にぴったりなレトロなブラウン管をフィーチャーしたセットの中、80〜90年代のシティポップの影響が色濃い「Sugar Sugar」をキュートなダンスと共に披露し、NHKホールを華やかに染め上げた。FANCYLABOFANCYLABO【写真ギャラリー】JOYNT POPS #3(記事未掲載カット多数)『JOYNT POPS』放送予定#3NHK BS:2024年11月15日(金)24:00〜24:49 ※金曜深夜NHK BSP4K:2024年12月7日(土)23:30〜24:19出演:DXTEEN、MAZZEL / Aile The Shota、WONK、FANCYLABO#4NHK BS:2024年11月29日(金)24:00〜24:49 ※金曜深夜NHK BSP4K:2024年12月7日(土) 24:19〜25:08 ※土曜深夜出演:超ときめき♡宣伝部、FRUITS ZIPPER / Emoh Les、 小倉唯、BALLISTIK BOYZMC:藤本美貴MCゲスト:井森美幸番組ホームページ:https://www.nhk.jp/p/ts/YN8W23RVZR/