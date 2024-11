空港自動販売機で購入できる空港限定のぬいぐるみも登場

羽田空港第1ターミナルにて、ディズニーストアのポップアップイベント「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が開催されている(※2024年12月2日(月)までの期間限定)。同イベントは、この羽田空港会場を皮切りに、大阪・愛知・鹿児島など全国9都市を巡回。全国に“究極のショッピング体験”を届ける。ディズニーストアの旗艦店として、日本最大の規模で2021年にオープンした「ディズニーフラッグシップ東京」(東京・新宿)。ここならではのコンテンツを取り入れた同イベントの会場内には、フラッグシップ店のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューもお目見え!フォトスポットとして存在感を放つ。

「ディズニーフラッグシップ東京」のスタチューが空港にやってきた!

壁紙も「ディズニーフラッグシップ東京」と同じものを使用している

撮影を楽しめる場所が点在

「ショッピングバッグ」(950円)や「ミニタオル」(700円)など会場限定のアイテムを集積

会場限定の「ぬいぐるみキーホルダー」(各2600円)と「うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ」(各1800円)

ポップな「シークレットエコバッグ」(各900円)

「巾着入りクッキー」(1500円)も会場限定!

【写真】空港限定!パイロットに扮したミッキーマウスのぬいぐるみ(1800円)

また、ご当地アイテムを含む会場限定アイテムも見逃せない。「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのデザインのショッピングバッグをはじめ、“旅”をテーマとした、おそろいの帽子を身に着けたミッキーとミニーのぬいぐるみキーホルダーや、ディズニーストアの人気のぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみ、ご当地デザインのトートバッグなど、このイベントならではの特別感あるアイテムが全14種類展開されているのだ。そのほか、各ターミナルの空港自動販売機には、空港限定の「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみも登場(※中部国際空港 セントレアなどでも順次販売予定)。フライトキャップ&ゴーグルを身に着けてパイロットに扮したキュートなミッキーマウスに出会えるので、この機会にぜひチェックしてみて。■東京会場会場:羽田空港 第1ターミナル 2階期間:2024年11月1日〜12月2日(月)※最終日は18時終了■大阪会場会場:心斎橋PARCO 9階期間:2024年12月9日(月)〜2025年1月6日(月)■愛知会場会場:中部国際空港 セントレア 第1ターミナル 4階期間:2025年1月14日(火)〜2月11日(祝)■鹿児島会場会場:アミュプラザ鹿児島 2階期間:2025年2月19日(水)〜3月23日(日)取材・文=平井あゆみ(c) Disney (c) Disney/Pixar(c) &(TM)Lucasfilm Ltd.(c) 2024 MARVEL(c) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.※ 品切れの場合あり。商品のデザイン、価格、販売店舗、仕様は変更になる場合あり。スケジュールや会場は変更になる可能性あり。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。