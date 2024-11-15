１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．７０ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５７２．９ドル（－１３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５０．８セント（－８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．２５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．００セント（－７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８５．７５セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．５２（＋０．２４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．７０ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５７２．９ドル（－１３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５０．８セント（－８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．２５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．００セント（－７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８５．７５セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．５２（＋０．２４）
出所：MINKABU PRESS