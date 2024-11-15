１５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・鉱工業生産

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率



○決算発表・新規上場など



決算発表：リビンＴ<4445>，ミルボン<4919>，ＫＬＡＳＳ<6233>，ＳＨＯＥＩ<7839>，あおぞら銀<8304>，アジア航<9233>



出所：MINKABU PRESS