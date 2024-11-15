¡ÖËÍ¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¢¡È¿ô»ú¡ä¼Á¡É¤ò·Ç¤²¤ëÍýÍ³
¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î15Æü¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÅ¨ÃÏ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡1Ê¬¤ÎÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡¢¹â¼¾ÅÙ¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¡¢¼Ç¤â¿¼¤¯¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¡Ä¡Ä¤µ¤é¤Ëµ¢²½Áª¼ê¤¬Â¿¤¤ÆñÅ¨¹¶Î¬¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¶¯¹ë¤Ç¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁã¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò·âÇË¡£MOM¤Î³èÌö¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¢°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥Ð¥ë¥µ¤Ê¤ó¤«º£µ¨¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¶¯¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¡Ê¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡ËÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤ëÎ¨¤¬ËÍ¤é¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£º£µ¨¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Î½ÐÍè¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀµÄ¾¼«Ê¬¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»ö¡¢ËÍ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âÅÀ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥Ð¥ë¥µÀï¤Ê¤ó¤«ÆÃ¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ï¤«¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç3¥´¡¼¥ë¡£¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ô»ú¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ïµ×ÊÝ¤ÎÌÜÀþ¤¬¡ÈÀ¤³¦¡É¤À¤«¤é¤À¡£Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¿¥±¥Õ¥µ¡¦¥¯¥Ü¡×¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤âÎ¨Ä¾ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡£¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âËÍ¤Ï»î¹ç½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´¶¾ð±£¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¿Ê¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÏËè²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢·ë²Ì½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Çº£¡¢·ë²Ì½Ð¤»¤Ð»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ó¿ô¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â50Ê¬¤Ç¸òÂå¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¸ý¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐËÍ¤â¤â¤Ã¤ÈÍ×µá¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂåÉ½¤â¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤³¤½µ×ÊÝ¤Îµ±¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹çÎ®¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡ÖËÍ¤Ï»î¹ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£11·î¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Éé½ý¤ÇÁª³°¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤¬É¬Í×¡£¡È¿ô»ú¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ëµ×ÊÝ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¸«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Æþ¤ê¸å¡¢ÆÃ¤Ë¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Ï¢Æü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¯¥Ü¡ª¥¯¥Ü¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤ò¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤¬Ãí¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¡Ä¡ÄÆüËÜ¤ØÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤³¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë