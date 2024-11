党公認を理不尽に取り消された議員がヤクザと手を組み大逆襲…韓国で話題をさらった「不正選挙バトル」映画が面白すぎる

ヤクザと手を組み逆襲を図る

総選挙への出馬直前、党公認をいきなり取り消された地方議員。すべては国政にも影響力を持つ大物フィクサーの思惑だった。

出世の夢を思わぬ横槍で叩きつぶされた男は、怒りのあまり地元のヤクザと手を組み、無所属での出馬を決意。あらゆる策を弄して支持率を伸ばし、逆襲を図る!

まるで2024年の日本をモデルにしたかのような話だが、これは1992年の釜山を舞台にしたフィクション。

11月15日公開の『対外秘』は、韓国映画ならではの壮絶なバイオレンス、政界と黒社会に生きる男たちの苛烈なノワール・ドラマとともに、仁義なき不正選挙バトルを活写した手に汗握る娯楽作だ。

大物老害VS若手変節漢&頭脳派経済ヤクザ

物語の主人公ヘウン(チョ・ジヌン)は「海雲台(ヘウンデ)のヘウン」のニックネームで、地元出身の庶民派政治家として地道に基盤を築いてきた万年地方議員。有力政党の公認も得て、ようやく念願の国会議員選挙に打って出た矢先、突然の「公認取り消し」を食らって怒り心頭に発する。

代わりに「聞き分けのいい若手」に党公認を与える非情な決定を下したのは、釜山を陰で牛耳り、多額の政治献金を中央政府に供給してきた有力者のスンテ(イ・ソンミン)。国のトップを決める大事な総選挙において、国家の利益よりも国民の幸福を優先する末端議員の存在など、邪魔でしかないからだ。

選挙資金捻出のため借金漬けになっていたヘウンには、もう後がなかった。彼は取り立てにやってきた暴力団の若きボス・ピルド(キム・ムヨル)に、破れかぶれで「ある提案」を持ちかける。

釜山一帯の大々的開発計画が書かれた極秘文書(いわゆる「対外秘」書類)をエサに、開発業者から潤沢な活動資金を引き出し、無所属・無遠慮・ルール無用の三拍子で選挙戦に打って出ようというのだ。

野心家のピルドはその無謀な提案に乗り、手下のチンピラを総動員して選挙活動に協力。強引な地上げに反対していたはずのヘウンも巧みな二枚舌で地元住民を懐柔し、なりふり構わず支持を獲得していく。

当然、なんの後ろ盾もないはずの無所属候補の思わぬ反撃に、スンテも「不正選挙のプロ」として本気を出す。かくして、大物老害VS若手変節漢&頭脳派経済ヤクザによる三つ巴のバトルが幕を開けた……。

激動の時代の記憶を生々しく

監督のイ・ウォンテは、本作はあくまでフィクションであり、「特定の人物や政党、史実を描いたわけではない」と明言する。この作品で語りたかったのは、権力への欲望に憑かれた人間の普遍的な物語であり、そんな政治家や権力者の姿は残念ながら現在も全世界で見当たるはずだ、という。つまり本作は、全人類に向けられた寓話なのだ。

それでも『対外秘』は強烈な生々しさで観客を鷲掴みにする。

もちろん日本人にとっては、先日の自民党不正議員非公認騒動を思い出させるからだが、現実には「非公認」自体が茶番であり、国民の無力化・奴隷化の完了間近にある巨大政党にとってはもはや秘密工作すら必要ない、という日本の実情を知らしめる結果となった。むしろ逆ギレのあげくアウトローとタッグを組み、独立愚連隊的に出鱈目な選挙戦を仕掛けるヘウンぐらいのガッツを見せてほしかったぐらいである。

話が逸れたが、本作にリアリティを与えているのが「1992年」「釜山」という舞台設定だ。1992年は、韓国で実際に総選挙が3月に、第14代大統領選挙が12月に行われ、32年ぶりの「文民政権」が誕生した記念すべき年である。その4年前の1988年、長きにわたって続いた軍事政権の終焉後に行われた念願の大統領選では、民主化運動の先陣で闘った金泳三(キム・ヨンサム)と金大中(キム・デジュン)が両者激突して票割れを起こし、結局は軍事政権時代の中核メンバーだった盧泰愚(ノ・テウ)が第13代大統領に選ばれるという結果を招いた。

その雪辱を晴らすべく、金泳三は1990年に盧泰愚、同じく軍人出身の金鍾泌(キム・ジョンピル)と組み、三党合同の「民主自由党」を結成。2年後の選挙では圧倒的な得票差で金大中らを引き離し、ついには第14代大統領の座に就いた。

その後、金泳三は軍内部の強力な秘密組織「ハナ会」解体を断行し、軍人出身者の排除を推し進めるなど、なかなかアクロバティックな政策を展開。のちの朴槿恵(パク・クネ)政権、尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権にも繋がる有力保守政党の源流のひとつともなったが、民自党自体は「新韓国党」と改名後、1997年に解散した。『対外秘』の冒頭で映し出される、党首と幹部たち、軍人も交えた「談合」シーンは、そんな激動の時代の記憶を観客にフラッシュバックさせたのではないか。

どこかで通じ合う2人の「外道」

また、土地開発事業に絡む政治家と事業者の癒着や不正取引は、韓国メディアでも長年取り沙汰されてきた政治の宿痾である(もちろん日本も他人事ではない)。

『対外秘』の舞台となる釜山は、韓国最大の港湾都市であり、世界的に有名な人気リゾート地として急速に開発が進んだ。近年は経済特区としても注目され、現地を訪れるたびに高層ビル建築や再開発が町のどこかで進められている印象がある。

その一方、昔ながらの文化や情景を守ろうとする地元住民の声も強く、そんな両者のせめぎ合いが独特の土地柄になっているとも言える。その開発ラッシュの黎明期を描いているとも言える本作の設定には、なんとも絶妙なリアリティがある。

ちなみに、1992年の総選挙では、釜山・海雲台地区にはヘウンのような無所属候補は実在しなかったそうだ。もちろんヤクザと共闘した記録も残っていない(少なくとも公には)。

いつしか当初の理想も思想も見失い、復讐心と権力欲に憑かれて暴走していくヘウン。一方、選挙戦の面白さにのめり込みながら、極道よりも悪辣な政治家の策謀に翻弄されるピルド。まったく正反対に見えて、どこかで通じ合う2人の「外道」のバディムービーとして観ても、本作は味わい深い。

さらに、老獪な黒幕・スンテが繰り出すマフィアばりの情報入手&口封じテク、ダイナミックな人海戦術による得票数操作工作など、多彩な不正アラカルトも大きな見どころだ。コンピュータ導入初期の時代描写も含め、いろいろ勉強になる。

戦いの意外な結末とは

ヘウン役のチョ・ジヌンは、『権力に告ぐ』(2019)では公権力の不正に立ち向かう正義漢を演じ、『最後まで行く』(2014)や『お嬢さん』(2016)では常軌を逸した悪役を悠々と演じてみせた稀代の実力派。

親しみのあるキャラクターながら「どちらに転ぶかわからない」サスペンスを滲ませる彼が主役だからこそ、本作は終始スリリングな快作となった。

また、ピルド役のキム・ムヨルは、『犯罪都市 PUNISHMENT』(2024)の殺戮マシーンのような悪役もインパクト絶大だったが、本作ではまた違った魅力のアウトローを好演。出演順としては『対外秘』のほうが先になるが、より円熟味のある芝居を見せてくれる。

二手も三手も先を読み、相手も自分も裏切りながら、血で血を洗うかのような戦いの意外な結末は、映画を観てのお楽しみ。

ただし、ラストシーンで意味ありげに映し出される建物は、日本人観客には少し説明が必要だろう。通称「青瓦台(チョンワデ)」、日本統治時代に建設され、2022年まで韓国大統領府が置かれていた歴史的建造物である。まさしくかの国における最高権力の象徴であり、その瞬間に「1992年」の物語は、我々の生きる「現代」に急接近する。

後味はやるせないが、しかしこれだけ歯に衣着せぬ政治闘争エンタテインメントを作り上げてしまう韓国映画のパワーにも感心せざるを得ない。そして、これぐらい踏み込んだ作品を、日本の映画界にも今こそ世に問うてほしいと痛感させるラストシーンでもある。

『対外秘』

11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

監督:イ・ウォンテ/出演:チョ・ジヌン、イ・ソンミン、キム・ムヨル

2023年/韓国/116分/原題:대외비(英題:THE DEVIL'S DEAL)

コピーライト: (C) 2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

公式サイト: taigaihi.jp

公式X: https://x.com/kinofilmsJP

