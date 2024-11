ホテルの個性が光る！ クリスマスケーキ10選

クリスマスの過ごし方はいろいろですが、家で過ごすならホテルメイドのクリスマスケーキはいかがでしょう?

見とれるほど華やかなクリスマスケーキ

まだまだ先と思っているかもしれませんが、もう予約は始まっています! すでに完売しているケーキもあるんです。心が躍るクリスマス! 楽しい時間にケーキは欠かせませんね。今回は、ホテルグルメに詳しい東龍さんおすすめのクリスマスケーキを紹介します。どれにするか決めたら、すぐに予約がおすすめです。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口でわかりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

1. リーズナブルでもかわいくて豪華な5,000円台

コンラッド東京「ノエル・フレーズ」5,200円

「ノエル・フレーズ」(9cm角で5,200円)

東龍さん

ベリーがギフトボックスからあふれているような見た目で、目を引きます。国産いちごや、ブルーベリー、ラズベリーがふんだんにあしらわれていて果実感たっぷり。サイズも3種類あるので、お好きなものを。

東京エディション銀座「クリスマスケーキ」5,500円

「クリスマスケーキ」

<店舗情報>◆コンラッド東京住所 : 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディングTEL : 03-6388-8000

東龍さん

いちごの甘い香りとふわふわとした食感の秘訣は、スポンジに重ねたいちごのピューレとシロップ。和三盆でつくった雪の結晶と金箔をあしらい、華やかな装いです。

2. 10,000円以下で少しだけリッチに

ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜「ザ・カハラ・フロマージュ」7,560円

「ザ・カハラ・フロマージュ」(限定60個)

<店舗情報>◆Lobby Bar住所 : 東京都中央区銀座2-8-13 東京エディション銀座 1FTEL : 03-6228-7400

東龍さん

スペシャリテのベイクドチーズケーキがクリスマス風にアレンジされて初登場。ブレンドされたクレームドゥーブルによってコクが増しています。ザクザクとしたクランブルが小気味よい食感。

フォーシーズンズホテル東京大手町「ノエル ブラン」8,000円

「ノエル ブラン」

<店舗情報>◆ザ カハラ ラウンジ住所 : 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜TEL : 045-522-0008

東龍さん

キラキラと舞う粉雪をあしらって「ホワイトクリスマス」をテーマにデザイン。山形県産ラ・フランス、マダガスカル産の天然バニラのムースなど10層仕立てで複雑なフレーバーです。

ホテルニューグランド「ショコラ・ノワール」8,000円

「ショコラ・ノワール」(限定40台)

<店舗情報>◆THE LOUNGE住所 : 東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39FTEL : 050-5457-3991

東龍さん

ワクワクさせる賑やかなデコレーション。チョコレートの生地やクリーム、ヘーゼルナッツのプラリネクリームが何層にも重なっていて、さまざまな味わいと香り、テクスチャが楽しめます。

グランド ハイアット 東京「グランド プレミアム シャンティショコラ」8,200円

「グランド プレミアム シャンティショコラ」(限定250台)

<店舗情報>◆ザ・カフェ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド本館 1FTEL : 050-5594-8903

東龍さん

ホテルオリジナルチョコレート「Grande H」のクリームが風味豊かです。チョコレートとブルボンバニラを使ったクリームブリュレやいちご、チョコレートスポンジなどさまざまな味わい。

シャングリ・ラ 東京「クリスマスシグネチャーケーキ」8,500円

「クリスマスシグネチャーケーキ」

<店舗情報>◆フィオレンティーナ ペストリーブティック住所 : 東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 1F ロビーフロアTEL : 050-5456-0490

東龍さん

開業15周年を記念して誕生したシグネチャーケーキをクリスマス仕様にアレンジ。パンダンリーフによる天然由来のビビッドな緑色のスポンジと、ストロベリーやラズベリーの赤色がフェスティブムードを盛り上げます。

ホテル椿山荘東京「ブッシュ・ド・ノエル」9,800円

「ブッシュ・ド・ノエル」

<店舗情報>◆ザ・ブティック住所 : 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 1FTEL : 03-6739-7888

東龍さん

フランス産のビターチョコレートを2種類ブレンドしたムースショコラとブランデー「コニャックXO」を使用。カカオとブランデーの芳醇な香りが広がる、大人のためのブッシュ・ド・ノエル。

3. 年に一度なら10,000円以上で贅沢気分

ジャヌ東京「クリスマス タルニー」13,000円

「クリスマス タルニー」

<店舗情報>◆セレクションズ住所 : 東京都文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京TEL : 03-3943-7613

東龍さん

「苺ガナッシュ」のタルニー(薔薇)がチャームポイントです。イタリア産ピスタチオとラズベリージュレを濃厚なチョコレートムースで包み込み、ラズベリーシートでコーティング。

予約はこちら:https://www.tablecheck.com/ja/janu-tokyo-patisserie-pickup/reserve/menu

[東京] 神谷町駅450m、六本木一丁目駅355m / ホテル、スイーツ

東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京1階

ホテルニューオータニ「新エクストラスーパーあまおうショートケーキ」22,680円

「新エクストラスーパーあまおうショートケーキ」

<店舗情報>◆ジャヌ パティスリー住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京TEL : 050-1809-5550

東龍さん

あまおうをぎっしりと贅沢に詰め込んだ、まさに最上級のショートケーキ。玄米卵を使用したスポンジと、ホテルニューオータニオリジナルの雑穀「Jシリアル」を使用したスポンジの2種類がよいコントラストです。

<店舗情報>◆パティスリー SATSUKI住所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階TEL : 03-3221-7252

※価格はすべて税込です。

写真:お店から

文:東龍、食べログマガジン編集部

The post ホテルの個性が光る! クリスマスケーキ10選 first appeared on 食べログマガジン.