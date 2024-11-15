ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢Éã¿Æ¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö²¶¤Î¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤ò¡¢¿ÆÉã¤¬Ê§¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹16ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¡¦À¸Ìî¶è³¦·¨¤òÄ´ºº¤¹¤ëÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤é¤±¤Î´ØÀ¾¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡©¡×¤ò³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö´ØÀ¾¤Ê¤ó¤Ç¤äEXPO¡×´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÐ¸¶¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡©¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî²È¤Ç¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¸Î¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡Ö·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î²È¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¿ÆÉã¤¬Á´ÉôÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÊý¿Ë¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤¿ÀÐ¸¶²È¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Î²È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡ÖÀµ·î¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿¿ÆÉã¤¬¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢µ¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡×¤ÈÀµ·îÎ¹¹Ô¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢Éã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤Þ¤Ê¤¤Í¼¿©2ÉôÀ©¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤â¤¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ö¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î´ØÀ¾¿Í¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¶ìÏ«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ëÀÐ¸¶¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥®¥ã¥é¤Ç¡Ö¤ªÊè¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¬¤¯¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£°ìÆ±¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÉã¿Æ¤ÎºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÉÂ¼¼¤Ç¡Ë²¶¤Î¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤ò¡¢¿ÆÉã¤¬¥Ñ¡¼¥ó¡ª¤ÈÊ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÀÐ¸¶¤¬Éã¿Æ¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¡¦À¸Ìî¶è³¦·¨¤òÄ´ºº¤¹¤ëÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤é¤±¤Î´ØÀ¾¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡©¡×¤ò³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö´ØÀ¾¤Ê¤ó¤Ç¤äEXPO¡×´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÐ¸¶¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡©¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî²È¤Ç¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¸Î¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡Ö·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î²È¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¿ÆÉã¤¬Á´ÉôÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÊý¿Ë¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤¿ÀÐ¸¶²È¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Î²È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ö¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î´ØÀ¾¿Í¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¶ìÏ«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ëÀÐ¸¶¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥®¥ã¥é¤Ç¡Ö¤ªÊè¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¬¤¯¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£°ìÆ±¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÉã¿Æ¤ÎºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÉÂ¼¼¤Ç¡Ë²¶¤Î¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤ò¡¢¿ÆÉã¤¬¥Ñ¡¼¥ó¡ª¤ÈÊ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÀÐ¸¶¤¬Éã¿Æ¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£