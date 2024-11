「台湾の半導体チップに課税」「防衛コストを払え」…！トランプ当選で台湾を覆う「大いなる不安」の中身

バイデンとの落差はあまりに大きい

11月5日に投開票が行われた米大統領選挙で、共和党のトランプ候補が民主党のハリス候補を抑え、第47代大統領に当選した。

2016年にトランプ氏が初当選したときは、従来の慣例を打ち破って就任前に当時の蔡英文総統と電話で話したこともあり、台湾では「トランプびいき」の傾向があった。実際、第一次トランプ政権の間は、米中貿易摩擦が激化する中で、台湾に新型のF-16戦闘機66機の売却を決めるなど、米国の台湾に対する友好的な態度が目立ち、2020年にトランプ氏がバイデン氏に敗れた際は残念がる声も多かった。

ところが今回の選挙ではむしろ投票前から優勢が伝えられたトランプ氏の当選を不安がる人が多く、投開票翌日6日午前から米大統領選関連のグーグル検索数が急増し、特に「トランプ当選の影響」というキーワード検索数は1000%の増加となった(BBC中文、11月7日「特朗普勝選美國總統:台灣面臨的挑戰與機遇」参照)。

なぜ4年前と現在でこうした違いが出たかというと、最近のトランプ氏による台湾に関しての断片的な発言の数々が背景にある。今年7月にはブルームバーグのインタビューの中で、「台湾は防衛のコストをわれわれに払うべきだ」と述べた(Bloombuerg、7月17日「Watch Trump Suggests Taiwan Should Pay US for Protection」参照)。10月には「台湾はGDPの10%を国防費に充てるべきだ」と要求(INDEPENDENT、10月2日「Trump says Taiwan should spend more on defence - while it waits for $20bn of US weapons」参照)した他、「台湾は米国の半導体産業を盗んだ」とも発言した(CNBC、10月28日「Trump accuses Taiwan of stealing U.S. chip industry. Here’s what the election could bring」参照)。

いずれも選挙期間中の発言であり、文字通り受け取る必要はないかもしれないが、台湾に対して非友好的な内容ばかりで、「台湾を守る」と何度も発言してきたバイデン現大統領との落差はあまりにも大きい。

頼清徳は不安の火消しに懸命

また、第一次トランプ政権で中枢のポストに就いていた台湾重視のリアリストたちが次々と職を辞し、来年1月に発足する第二次トランプ政権ではトランプ氏への絶対的忠誠を誓う人物ばかりが起用されるとの見通しも、台湾人の不安を増幅させている。

こうした状況に対し、民進党の頼清徳政権は火消しに懸命である。総統府の郭雅慧報道官は6日夜、トランプ氏の当選が確実になると、「米国の大統領選挙が円満に成功したことを祝し、トランプ、バンス両氏の当選をお喜び申し上げる。同時にバイデン、ハリス両氏の任期中の台湾に対する堅い支持に感謝する」と表明した。

また、「このところの世界情勢は動揺し不穏であり、米国は世界の平和と安定、繁栄を確保し民主の持続的な発展を確保するカギとなる役割を持って日々厳しくなるグローバルな挑戦に直面する中で、新大統領の責任は特に重く、台湾は国際民主社会のメンバーとして、米国の最も信頼できる仲間となり、継続的に緊密な協力関係を持って、ともに国際社会の安全、安定のため引き続き努力したい」と述べた。

また行政院の李慧芝報道官も同日、「台米双方の努力の下、双方の関係は安定的に発展し、米国の台湾海峡の平和と安定に対する支持などにより台米関係は盤石だ」と表明した。さらに林佳龍外交部長は7日、トランプ氏が選挙期間中に「防衛のコストを払え」「台湾のチップに課税する」などと発言していたことに関して、「アメリカを再度偉大な国にするには台湾は不可欠だ。(チップで)台湾が1元儲けるたびに米国は3元儲ける構図であり、米台関係を分裂させる必要はない。中国共産党はこの方面で不断に工作を行っており、いわゆる『疑米論』は誤りでかつ必要のないものだ」と主張した。

いつもいじめられている若い嫁みたい

しかし先の立法院選挙で与党民進党を過半数割れに追い込んだ野党は、民進党が中国に対抗するため米国に接近しすぎたことが、台湾人がトランプ氏の当選を不安視せざるをえない根源にあると批判を強めている。

最大野党国民党の王鴻薇立法委員(国会議員)は6日、「4年前の大統領選挙で誤ってトランプ氏を支持した民進党政府は、トランプ氏が台湾は半導体産業を盗んだと言ったり防衛コストを払えと言ったりしても、いつもいじめられている若い嫁みたいで物一つ言えないでいる。郭智輝経済部長に至っては『米国の大統領選でどちらが勝っても目下の台湾経済にとっての変化はとても小さい』などと述べ、トランプ保護主義の台頭を完全に無視している」と追及した。

また同じ国民党の頼士葆立法委員は、「トランプ氏はチップ産業に関税をかけると何度も言っていて、サプライチェーン全体でのコストは増加し、その影響は軽視できない。彼はさらに台湾が国防費をGDPの10%、2兆6000億元にまで増やすよう要求し、社会を驚愕させた。卓栄泰行政院長は社会福祉予算に影響することはないと言うが、トランプ氏の圧力の下で国防費の大幅増加は避けられないだろう」と指摘した(中廣新聞網、11月6日「川普要台國防經費提高至GDP10% 王鴻薇:台灣準備好了嗎」参照)。

さらに新党の侯漢廷台北市議は7日、これまで郭智輝経済部長は台湾積体電路製造(TSMC)が回路線幅2ナノメートルの先端半導体を海外で生産する可能性について、「台湾には技術保護法の規定があり、当面はできない」「投資審議会の審査を経る必要がある」などと否定的な答弁をしていたのに、7日の段階では「TSMCはいずれ米国で2ナノの生産を始めるだろう」と発言を変えたことを指摘し、半導体のサプライチェーンが台湾から撤退する流れになっていると述べた。

またトランプ氏が台湾を守るかこれまで明言せず、その後「中国に高関税をかける」と言い出したことを挙げ、「大陸(中国)が聞いたら、関税を払えば統一できるのかと思うだろう。中国大陸に反対することは必ずしも台湾を支援することにならない。米国は反中だが、それ以上に台湾から金を巻き上げようとしているのだ!」と強調した(中時新聞網、11月7日「川普喊1句曝玄機?侯漢廷示警『台美關係突破』夢想幻滅」 参照)。

トランプ氏当選の台湾への影響について、筆者が電話で直接話を聞いた藍派(国民党、新党など台湾独立に反対する政治勢力)に近い学識経験者によると、今後トランプ政権の国務長官人事で米外交の方向性が見えてくるが、米国はこれまでAIT(米国在台湾協会)という事実上の在台大使館を通じて台湾をコントロールしてきており、台湾がこれを逃れるのは仮に国民党でも難しいという。従って政治をビジネスの一部と考えるトランプ政権がいずれ中国と「ディール」で妥協する見込みである以上、頼清徳政権は今後中国への強硬な態度を改めざるを得ないだろうという。

では台湾にとってトランプ当選は悪いニュースばかりかと聞くと、「米中が妥協すれば中国は台湾を攻撃しないので、戦争が起きないのは良いニュースだ」と答えた。これはこれで1つの見識だが、トランプ新大統領と習近平総書記がどちらも今後合理的に行動することが大前提である。もしこのうちの一方が非合理的な考えを持ったり、双方が台湾をいけにえにする形の“合理的選択”をしたりした場合は「良いニュース」にはなりえないだろう。

頼みの綱だった安倍元首相の政敵が

また、トランプ氏の大統領当選ほどではないが、民進党政権にとって日本での石破首相の誕生とその後の衆院選の結果もあまり良いニュースではなかったようである。

自民党総裁選の3日後に台湾の国策研究院が開催した「日本の自民党総裁選と新首相の政策の方向性」と題する検討会で、輔仁大学日本語学科の何思慎特任教授は「石破氏は安倍元首相が言った『台湾有事はすなわち日本有事』との立場をそのまま裏書きするのではなく、よりバランスを取る形で日中関係の安定化を図るだろう」と述べた(信傳媒、9月30日「石破茂勝出有助印太穩定 但他不會完全背書安倍『台灣有事就是日本有事』立場」参照)。石破氏が、民進党の頼みの綱であった安倍氏の“政敵”であり続けたことも、民進党の不安材料である。

また、中国のある有識者は、石破氏が自民党総裁選の直前に訪台して頼総統と面会した際、頼氏が「台米日で協力して中国に対抗しよう」と言ったのに対し、麻生元首相とは違って同調せず、黙って聞いていたと筆者に話し、石破氏を高く評価していた。

その後の衆院選の結果に関しては、選挙翌日の28日に国策研究院が開催した「日本の衆議院選挙結果とその影響」と題する検討会で、民進党の郭国文立法委員が「現職の甘利明議員は安倍政権時代に半導体政策を主導しており、今回の落選で台日半導体協力に影響が出ないか観察する必要がある。特に野党は日本政府の半導体産業に対する高額の補助金に反対するなど自民党と異なる主張をし、台日半導体協力に必ずしも全面的に賛成してはいない」と指摘した(信傳媒、10月28日「自民黨慘敗》郭國文:安倍時期半導體智囊落選 恐衝擊台日半導體合作計畫」参照)。

これまで述べてきた海外環境の変化を受けた台湾人の「不安」について、ベテランジャーナリストで緑派に近いと見られる盧世祥氏は、「台湾人は国防費をGDPの10%に拡大するのは不可能だと思っているが、一方で韓国、イスラエルといった安全保障環境が厳しい国と比べて台湾の国防費のGDP比率が2.5%程度と低いのも事実で、米国の支持をつなぎとめるには3%であれ5%であれ今以上に比率を上げることは交渉可能だ。台湾人は長い間“タダのランチ”を食べられると思ってきたが、トランプ再登板によって現実に直面せざるを得なくなった」と述べている。

むしろ盧氏にとってより大きな懸念は、台湾の立法院で多数を得ている野党の国民党と民衆党が現在結束して行政院の予算案や人事案を妨害していることで、頼政権は世論の野党に対する見方が厳しくなるまでは低姿勢を余儀なくされそうだと見ており、特に中国共産党も含めた「藍・白・紅」が共同で台米関係の離反を図ることを警戒している。

いずれにしても、安全保障面で米国への依存度が高い台湾にとって、トランプ氏当選は日本にとってのトランプ氏当選以上の衝撃であるが、このことを台湾内部の政治闘争の材料にして内輪もめをすることは中国共産党を喜ばせるだけであり、台湾の政治家には慎重な対応を求めたい。

