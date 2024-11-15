ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌÀÀ¥¡¡ÆÃÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤Î°¦¼ÖÄ¾·â¡ª½¤ÍýÂå¤Ï¡Ö½ÐÀ¤Ê§¤¤¡×¤Ç
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÌÀÀ¥¡Ê¤ß¤ç¤¦¤»¡ËÎÊ²ðÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Î¡ÈÄÞº¯¡É¤ò»Ä¤·¤¿¡£14Æü¤ËÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÊü¤Ã¤¿º¸Íã¤Ø¤ÎÆÃÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¡¢Í¦æÆÎÀÀµÌÌ¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ËÜµ©Å¯³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÄ¾·â¤·¡¢¥¯¥â¤ÎÁã¾õ¤ÎµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¹â¤µÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿äÄê140¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¼¯»ùÅç¾ëÀ¾»þÂå¤Ë¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡È»§Ëà¤ÎÂçË¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¤Íè¤Î¼ç¼´¸õÊä¤¬¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥º¥É¥ó¡½¡½¡£Æß¤¤¾×·â²»¤¬ÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤Î2·³»ÜÀß¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢º¸Íã¤«¤éÂÇµå¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤¬Î¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÀä¶«¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¡¼¤½¡¼¤À¡¼¤í¡¼¡×¡£ºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¿¹ËÜÉ×¿Í¤Î°¦¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥â¤ÎÁã¾õ¤ÎµµÎö¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ø¤â¤¦°ìÈ¯¤È¡¢·×2È¯Åö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸Ø¤ëÌ¤Íè¤ÎÂçË¤¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤¢¤È¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡¡1¥«½ê¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÀ¥¤¬Æâ³Ñ´ó¤ê¤Îµå¤ò¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£¹â¤µÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ÎÃì¾åÉô¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤â¡¢ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤Î¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿äÄê140¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾Íã100¥á¡¼¥È¥ë¤Îµå¾ì¤Ç¾ì³°ÃÆ¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÌÀÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£É÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¾ëÀ¾»þÂå¤Ï¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡È»§Ëà¤ÎÂçË¤¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿Âç·¿ÆâÌî¼ê¡£º£µ¨¤Ï2·³¤Ç47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦170¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤È¥×¥í¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡Ê2·³¤Î¡Ë»î¹ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿¶¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃó¼Ö¤ò¹µ¤¨¤ëÎÀÀµÌÌ¤Ë»ß¤á¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆþÃÄ¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¤ÇÂÎ½Å¤Ï8¥¥íÁý¤Î96¥¥í¡£¿¬¤äÂÀÂÜ¼þ¤ê¤Ë¸ü¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ö¤â¤¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶¯Âç¤Ê²¼È¾¿È¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÀ¨¤¤¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥â¡¼¥ì¡Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥å¥¦¡ÊËüÇÈ¡Ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥·¡¼¡Ê¿åÃ«¡Ë¤Î¸å³ø¤¬¤â¤¦°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¹ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÇÈÄ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î19ºÐ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö½ÐÀ¤Ê§¤¤¡©¤Ï¤¤¡£2·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ1·³¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ï1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ®Ä¹¤Î¡ÈÀ×¡É¤ò»Ä¤¹¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë
¡¡¡þÌÀÀ¥¡¡ÎÊ²ð¡Ê¤ß¤ç¤¦¤»¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÂçºå¶¹»³¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤Ç¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢96¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£