¡Úºå¿À¡ÛàÌÔ¸×¤ÎÈëÌ©Ê¼´ïá¤È¤Ê¤ë¤«¡¡¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦°ñÌÚ½¨½Ó¤Ë¶âÂ¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Ç®»ëÀþ
¡¡Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬àÌÔ¸×¤ÎÈëÌ©Ê¼´ïá¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤Ë£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¶âÂ¼¶ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢¼ã¸×¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦°ñÌÚ½¨½ÓÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤À¡£¹âÃÎ¡¦°Â·Ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ã¤±¦ÏÓ¤Ï´À¤òÎ®¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£Æ±³ØÇ¯º¸ÏÓ¡¦ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬°ìÊâÀè¤Ë°ì·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¾º³Ê¤Ïº£µ¨¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ã¸×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½ÀÆðÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï°ñÌÚ¤ÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¡Ë¤¹¤ó¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Êº£¤Ï¡Ë²¿¸Ä¤«¥Ò¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æ£Àî¤µ¤ó¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È°ìÎ®¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÌçÊÌ¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¶âÂ¼¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿°ñÌÚ¤Ï¥°¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤òà¥×¥Á½¤Àµá¤·¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éà¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÅêµåË¡á¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶âÂ¼¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿½ÀÆðÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ³Ø¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¹ø¤ÎÊ¬Î¥¾É¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁËèÆü¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ÌÜÉ¸¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶âÂ¼¥³¡¼¥Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡