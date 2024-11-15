¡Úºå¿À¡Û£Æ£ÁÂç»³ÍªÊå¤Î°ú¤Î±¤á¸ò¾Ä¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¡Ú¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸«Ê¹Ï¿¡ÛÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸ø¼¨¤·¤¿¡£Í»ñ³Ê¼Ô£±£±£±¿Í¤Î¤¦¤Á£¹¿Í¤¬¸¢Íø¤ò¹Ô»È¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢£·¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÆâ£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ïºå¿À¤ÇÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¤Ï£±£µÆü¤«¤éÂ¾µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂç»³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Çµð¿Í¡¢¹Åç¡¢À¾Éð¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍßÅª¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬²áÇ®¤¹¤ëÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¸½¾õ¡¢Âç»³¤ÎÀë¸À»ÄÎ±¤ò¿®¤¸¡¢°ÖÎ±¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Ï£´Ç¯£±£¶²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£Â¾µåÃÄ¤«¤é£Æ£Á¤·¤¿Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ÍÆÀÅà·ë¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡ÖÂç»³¤¢¤ê¤¡×¤ÎÊÔÀ®¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºå¿À¡¦ÖºÂ¼µåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£Âç»³¤Î°ú¤Î±¤á¸ò¾Ä¤ËºÝ¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÄ¾ÀÜ½ÐÇÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÀÕÌ³¡£´ÆÆÄ¤â¡Ø»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¡£¸½¾ì¤Ï¸½¾ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç²ò·è¤¹¤ë°Æ·ï¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¼ê¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤Ë´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µåÃÄ¤ÈÀÞ¾×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È°ìÃ×¤·¤¿¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢À¾Éð¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇîÆâÌî¼ê¤ò½ä¤ê¡¢ºå¿À¤Èµð¿Í¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Îµð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÄ¾ÀÜ½ÐÇÏ¤Ç¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£ÂÐ¤·¤Æºå¿À¡¦µÈÅÄµÁÃË´ÆÆÄ¤Ï¡Öºå¿À¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡¢¥è¥³¥·¥Þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â»Ø´ø´±¼«¤é½ÐÇÏ¤ÇÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡½Å¤Í¤Æ£²£°£°£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Åç¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿¶âËÜÃÎ·û³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¡¢ºå¿À¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÀ±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤¬Ä¾ÀÜ½ÐÇÏ¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¶¤È°ì½ï¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â²û¤«¤·¤¤¡£
¡¡¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¡Ö¡»¡»Ä¾ÀÜ½ÐÇÏ¤Ø¡ª¡×¡£¤³¤ó¤Ê¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤¬£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£À¸¡¹¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¼«¤é¤âÇº¤ßÈ´¤¤¤Æ¸½Ìò»þÂå¤Î£±£²Ç¯¥ª¥Õ¡¢ºå¿À¤«¤é£Í£Ì£Â¥«¥Ö¥¹¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¡£
¡Ö¡Ê¸¢Íø¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¡ËÂº¸·¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£Âç»³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Çº¤ß¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡£º£¤Ï¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡ºå¿À¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡©¡¡¤ª¶â¤¬ÌÜÅö¤Æ¤À¤«¤é¡©¡¡µð¿Í¤Ë¤À¤±¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê»ö¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¥ª¥Õ¡¢£Î£Ð£Â¤Ë£Æ£ÁÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¤¦£³£±Ç¯¡£Áª¼ê¤¬¼«¤éÆÀ¤¿¸¢Íø¤Î¹Ô»È¡¢°ÜÀÒ¤Î¼«Í³¤òÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£