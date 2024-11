新大統領とともに公邸入りした猫

画像はイメージです

2024年10月20日、インドネシアでプラボウォ・スビアント氏(73歳)が新しい大統領に就任しました。ジャカルタにある国立宮殿(大統領官邸)に彼と一緒に引っ越してきたのは、愛猫ボビーです。

彼はこのキジ白猫を7年前から飼っています。就任直後の多忙なスケジュールの合間にもボビーと一緒に遊び、ベビーカーにのせて「部屋を見たいかい?」とたずねたりしています。

そのほほえましい姿はInstagramに投稿され、すぐに10万6千件以上の「いいね!」がついたうえ、5千件以上のコメントが寄せられ、1万回以上シェアされました。

甘やかされた人気猫

画像はイメージです

野良猫だったボビーは、2017年にスビアント氏が南ジャカルタのケルタネガラにある自宅で保護したキジ白猫です。このため正式名は「ボビー・ケルタネガラ」といいます。

「ボビーはとても甘やかされています。官邸にいるときはいつも大統領のそばにいて、会議にも参加します」と関係者は話しています。

猫好きなインドネシア国民の多くは、ボビーが大好きなようです。Instagramアカウントには48万5千人のフォロワーがいるほどです。

要人との記念撮影も

画像はイメージです

当選直後にインドネシア中国大使がスビアント氏の私邸を訪問したときも、ボビーが一緒に出迎えました。

会談にも参加し、記念撮影まで加わったというのですから驚きです。ボビーの存在によって、より和やかな交流ができたのかもしれません。

今後も新大統領の「腹心」として活躍するボビーから、目が離せませんね。

出典:

・State Palace gets new feline resident: Bobby

・All about Bobby Kertanegara, Indonesia’s new ‘first cat’ that joins Prabowo as he takes over as president (VIDEO)

・Bobby the Cat Steals the Show as China Ambassador Congratulates Prabowo