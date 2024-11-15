ブラジルC1着グロリアムンディ（牡6＝大久保）は引き続き北村宏でチャンピオンズC（12月1日、中京）。

JBCレディスクラシック2着グランブリッジ（牝5＝新谷）は東京大賞典（12月29日、大井）。

みやこS4着ハピ（牡5＝大久保）はベテルギウスS（12月28日、京都）。

エリザベス女王杯2着ラヴェル（牝4＝矢作）は続戦予定。香港国際競走（12月8日、シャティン）、チャレンジC（30日、京都）、中日新聞杯（12月7日、中京）などが候補に。

同9着コスタボニータ（牝5＝杉山佳）は小倉牝馬S（1月25日）。

ルミエールAD3着チェイスザドリーム（牝5＝矢作）は京阪杯（24日、京都）。

オーロC5着スコールユニバンス（牝5＝矢作）も京阪杯。

新潟牝馬S7着グランスラムアスク（牝5＝矢作）は中日新聞杯。

富士S10着ゴンバデカーブース（牡3＝堀）はムーアでキャピタルS（23日、東京）へ。G1レーシングが発表した。

【2歳次走】

アルテミスS1着ブラウンラチェット（牝＝手塚）は阪神JF（12月8日、京都）へ。サンデーレーシングが発表。

同2着ミストレス（牝＝矢作）、ファンタジーS2着モズナナスター（牝＝矢作）も阪神JFへ。

新潟2歳S2着コートアリシアン（牝＝伊藤大）も阪神JFと社台グループオーナーズが発表。

サウジアラビアRC2着タイセイカレント（牡＝矢作）は朝日杯FS（12月15日、京都）。

京王杯2歳S8着エイシンワンド（牡＝大久保）は朝日杯FSと中京2歳S（12月14日）に登録予定。