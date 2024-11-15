Apple × The Weeknd、Apple Vision Pro用の“新たな没入型音楽体験”をリリース
AppleがThe Weekndとタッグを組み、Apple Vision Pro用のApple Immersive Videoで撮影された新たな没入型音楽体験「The Weeknd: Open Hearts」をリリースした。
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同コンテンツは期間限定での公開。超高解像度の没入型ビデオと空間オーディオを活用し、視聴者をその場の中心に置くという“180度メディアフォーマット”の「Apple Immersive Video」で撮影された初のミュージックビデオとなった。
このミュージックビデオは日本時間11月15日午前2時よりApple TV Appにて視聴可能となったほか、日本時間11月15日午前8時より、Apple StoreにおけるApple Vision Proを使った同コンテンツのデモの予約受付を開始した。
また、Appleは“次の没入型音楽体験”として、11月22日に「Concert for One」を配信予定。こちらはシンガーソングライターのRAYEが20人のバンドと一緒にロンドンのAir Studioで録音されたセットを通じて、R&B、ジャズ、ポップが融合したパフォーマンスを届けるという。なお、このセットはApple Music限定で、空間オーディオ で録音された新しいEP形式でも楽しめるという。
（文＝リアルサウンド編集部）