【ハリー・ポッターぺたんこマスコット ~ホグワーツ魔法魔術学校~】12月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ハリー・ポッターぺたんこマスコット ~ホグワーツ魔法魔術学校~」を12月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、映画「ハリー・ポッター」シリーズではおなじみの「ホグワーツ魔法魔術学校」4寮(グリフィンドール・スリザリン・ハッフルパフ・レイブンクロー)の制服をモチーフにしたぺたんこマスコット。劇中に登場するホグワーツのローブがワッペンに至るまで再現されており、自分の好きな「寮」をかわいく身に着けることができる。

ラインナップは「グリフィンドール」・「スリザリン」・「ハッフルパフ」・「レイブンクロー」の4種類。それぞれ全長約60mmで、「組み分け帽子」型のミニプレートも付属する豪華仕様となっている。

【ラインナップ】

グリフィンドール

スリザリン

ハッフルパフ

レイブンクロー

【ハリー・ポッターぺたんこマスコット ~ホグワーツ魔法魔術学校~】

サイズ:本体 約60mm

材質:本体 PVC

WIZARDING WORLD characters, names and related

indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C)&TM WBEI. Publishing Rights (C)JKR. (s24)