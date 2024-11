【TAMASHII NATION 2024】開催期間:11月15日~11月17日 10時~20時(最終入場19時30分)11月17日のみ17時 閉場(最終入場16時30分)入場料:無料イベント会場:・ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール・秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE・TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

BANDAI SPIRITSは、イベント「TAMASHII NATION 2024(魂ネイション2024)」を本日11月15日より東京・秋葉原にて開催する。会場はベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO。

年に一度のフィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2024」では、「仮面ライダー」シリーズ・「ウルトラマン」シリーズ・「ガンダム」シリーズや、「ドラゴンボール」シリーズをはじめとするジャンプキャラクターなど、様々な作品からのフィギュアが展示される。

さらに、イベント開催を記念して販売される7つの開催記念商品の「CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売が本日11月15日10時から実施される。

またイベントと連動して、フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」では様々な商品が販売される。

「TAMASHII NATION 2024」

展示情報

会場では、「アニメ・ゲーム」、「特撮」、「ロボット」のフィギュアを展示。各会場の展示商品は展示情報ページで確認できる。

ベルサール秋葉原 1F:ANIME & GAME WORLD

「ドラゴンボール」シリーズ、「ワンピース」、「聖闘士星矢」シリーズ、「崩壊:スターレイル」などのアニメ、ゲーム作品

会場イメージ

ベルサール秋葉原 B1F:LIVE ACTION WORLD

「仮面ライダー」シリーズ、「スーパー戦隊」シリーズ、「ウルトラマン」シリーズ、「ゴジラ」シリーズ、「スター・ウォーズ」シリーズなどの特撮、映画作品

会場イメージ

秋葉原UDX 2F:ROBOT WORLD

「ガンダム」シリーズ、「マクロス」シリーズ、サンライズロボットシリーズ、超合金50周年などのロボット作品

会場イメージ

開催記念商品

イベント開催を記念して、7つの開催記念商品が登場。11月15日より実施される販売方法は以下の通り。

【CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売】

対象者:CLUB TAMASHII MEMBERS 全会員

※事前販売でご購入いただいた商品もご購入・ご応募いただけます。

〈販売方法〉

・受注販売 (S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム)

・抽選販売 (受注販売商品を除く6商品)

〈販売スケジュール〉

販売期間/応募期間:11月15日(金)10時~11月25日(月)23時

抽選販売 当選発表:後日公開予定

〈発送予定日〉

後日公開予定

【全員抽選】

対象者:誰でも応募可能

※「CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売」で購入済みの商品には応募できません

〈販売方法〉

抽選販売

〈販売スケジュール〉

応募期間:11月29日(金)10時~12月2日(月)23時

当選発表:後日公開予定

〈発送予定日〉

後日公開予定

S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム

価格:9,900円

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左5種右7種 ファイズポインター キックモード ファイズエッジ(発動状態)

【商品サイズ】

全高:約145mm

S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークIII

価格:8,250円

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各5種 祠の石像

【商品サイズ】

全高:約150mm

S.H.Figuarts ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー

価格:9,900円

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用カラータイマー(赤) チルソファードランサー

【商品サイズ】

全高:約150mm

S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.

価格:17,600円

【主な商品内容】 本体 放射熱線エフェクトパーツ 飛行機パーツ 台座パーツ一式

【商品サイズ】

全高:約160mm

聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス ~ORIGINAL COLOR EDITION~

価格:24,200円

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左3種右2種 交換用表情パーツ4種 交換用髪の毛パーツ一式 冥衣一式 オブジェフレーム一式 マント 剣2種 オブジェ用台座一式

【商品サイズ】

全高:約180mm

METAL BUILD ダブルオークアンタ フルセイバー

価格:36,300円

【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 GNソードV GNソードビット3種×2 GNソードビット展示用リング一式 GNフィールドエフェクトパーツ一式 パーツ外し棒 電池取り外し棒 GNソードIV フルセイバー フルセイバー用バックパック バインダー ジョイントパーツ一式 専用台座一式

【電池】

LR41×2(テスト用電池付)

【商品サイズ】

全高:約180mm

ROBOT魂<SIDE MS> Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ~ガンダム45周年記念~

価格:22,000円

【主な商品内容】 RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 本体 Gファイター 本体 交換用手首パーツ左右各4種 ビーム・ライフル ハイパー・バズーカ 地上用クローラー ビーム・ジャベリン スーパー・ナパーム ガンダムシールド(二重用) ガンダムシールド コア・ファイター ランディングギア 4連装ミサイル 4連装ミサイル(穴有り) ジョイントパーツ一式 エフェクトパーツ一式 ディスプレイアーム×3(長・中・短) カットインプレート×2 カットインプレート用シール ジオラマブックレット 手首格納デッキ 台座 台座支柱

【商品サイズ】

ガンダム 全高:約125mm

Gアーマー 全長:約210mm

