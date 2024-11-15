魂ネイションズによるフィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2024」が本日より開催開催記念商品の「CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売」は10時から開始
開催期間：11月15日～11月17日 10時～20時（最終入場19時30分）
11月17日のみ17時 閉場（最終入場16時30分）
入場料：無料
イベント会場：
・ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール
・秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE
・TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
BANDAI SPIRITSは、イベント「TAMASHII NATION 2024（魂ネイション2024）」を本日11月15日より東京・秋葉原にて開催する。会場はベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO。
年に一度のフィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2024」では、「仮面ライダー」シリーズ・「ウルトラマン」シリーズ・「ガンダム」シリーズや、「ドラゴンボール」シリーズをはじめとするジャンプキャラクターなど、様々な作品からのフィギュアが展示される。
さらに、イベント開催を記念して販売される7つの開催記念商品の「CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売が本日11月15日10時から実施される。
またイベントと連動して、フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」では様々な商品が販売される。【「ココロ踊るフィギュア体験！」秋葉原で年に一度のフィギュアの祭典開幕 TAMASHII NATION 2024】
「TAMASHII NATION 2024」
展示情報
会場では、「アニメ・ゲーム」、「特撮」、「ロボット」のフィギュアを展示。各会場の展示商品は展示情報ページで確認できる。
ベルサール秋葉原 1F：ANIME ＆ GAME WORLD
「ドラゴンボール」シリーズ、「ワンピース」、「聖闘士星矢」シリーズ、「崩壊：スターレイル」などのアニメ、ゲーム作品
□ANIME & GAME WORLD ベルサール秋葉原 1Fのページ
会場イメージ
ベルサール秋葉原 B1F：LIVE ACTION WORLD
「仮面ライダー」シリーズ、「スーパー戦隊」シリーズ、「ウルトラマン」シリーズ、「ゴジラ」シリーズ、「スター・ウォーズ」シリーズなどの特撮、映画作品
□LIVE ACTION WORLD ベルサール秋葉原 B1Fのページ
会場イメージ
秋葉原UDX 2F：ROBOT WORLD
「ガンダム」シリーズ、「マクロス」シリーズ、サンライズロボットシリーズ、超合金50周年などのロボット作品
□ROBOT WORLD 秋葉原UDX 2Fのページ
会場イメージ
開催記念商品
イベント開催を記念して、7つの開催記念商品が登場。11月15日より実施される販売方法は以下の通り。
【CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売】
対象者：CLUB TAMASHII MEMBERS 全会員
※事前販売でご購入いただいた商品もご購入・ご応募いただけます。
〈販売方法〉
・受注販売 （S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム）
・抽選販売 （受注販売商品を除く6商品）
〈販売スケジュール〉
販売期間/応募期間：11月15日（金）10時～11月25日（月）23時
抽選販売 当選発表：後日公開予定
〈発送予定日〉
後日公開予定
【全員抽選】
対象者：誰でも応募可能
※「CLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員 事後販売」で購入済みの商品には応募できません
〈販売方法〉
抽選販売
〈販売スケジュール〉
応募期間：11月29日（金）10時～12月2日（月）23時
当選発表：後日公開予定
〈発送予定日〉
後日公開予定
□開催記念商品特設ページ
S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム
価格：9,900円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左5種右7種 ファイズポインター キックモード ファイズエッジ（発動状態）
【商品サイズ】
全高：約145mm
S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークIII
価格：8,250円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各5種 祠の石像
【商品サイズ】
全高：約150mm
S.H.Figuarts ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー
価格：9,900円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用カラータイマー（赤） チルソファードランサー
【商品サイズ】
全高：約150mm
S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.
価格：17,600円
【主な商品内容】 本体 放射熱線エフェクトパーツ 飛行機パーツ 台座パーツ一式
【商品サイズ】
全高：約160mm
聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス ～ORIGINAL COLOR EDITION～
価格：24,200円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左3種右2種 交換用表情パーツ4種 交換用髪の毛パーツ一式 冥衣一式 オブジェフレーム一式 マント 剣2種 オブジェ用台座一式
【商品サイズ】
全高：約180mm
METAL BUILD ダブルオークアンタ フルセイバー
価格：36,300円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 GNソードV GNソードビット3種×2 GNソードビット展示用リング一式 GNフィールドエフェクトパーツ一式 パーツ外し棒 電池取り外し棒 GNソードIV フルセイバー フルセイバー用バックパック バインダー ジョイントパーツ一式 専用台座一式
【電池】
LR41×2（テスト用電池付）
【商品サイズ】
全高：約180mm
ROBOT魂＜SIDE MS＞ Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ～ガンダム45周年記念～
価格：22,000円
【主な商品内容】 RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 本体 Gファイター 本体 交換用手首パーツ左右各4種 ビーム・ライフル ハイパー・バズーカ 地上用クローラー ビーム・ジャベリン スーパー・ナパーム ガンダムシールド（二重用） ガンダムシールド コア・ファイター ランディングギア 4連装ミサイル 4連装ミサイル（穴有り） ジョイントパーツ一式 エフェクトパーツ一式 ディスプレイアーム×3（長・中・短） カットインプレート×2 カットインプレート用シール ジオラマブックレット 手首格納デッキ 台座 台座支柱
【商品サイズ】
ガンダム 全高：約125mm
Gアーマー 全長：約210mm
(C)石森プロ・東映
(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンブレーザー製作委員会・テレビ東京
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
(C)創通・サンライズ
※状況により最終入場時間が早まる場合がございます。