【Amazonセール】Acerのゲーミングモニターがお買い得！ ウルトラワイドやモバイルモニターも
【Amazon：Acer製ゲーミングモニターセール】
開催期間：11月15日0時～11月26日23時59分
開催期間：11月15日0時～11月26日23時59分
Acer Nitro 湾曲ゲーミングモニター ED343CURHbmiippx
AmazonにてAcer製ゲーミングモニターのセールが本日11月15日より開催されている。期間は11月26日23時59分まで。
今回セールの対象となったのは、Acerのゲーミングブランド「Nitro」で展開されているゲーミングモニター。34インチの湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「ED343CURHbmiippx」やフルHD・240Hzに対応した「ED320QX2bmiipx」などがラインナップされている。
また外出先で便利なモバイルモニター「16PM1QAbmiuuzx」もセールに登場。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
Acer Nitro 湾曲ゲーミングモニター ED320QX2bmiipx
Acer AOPEN モバイルモニター 16PM1QAbmiuuzx