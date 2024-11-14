¥É¥ëÇã¤¤¤ËÈ¿±þ¡¢ÊÆ£Ð£Ð£ÉÁ°Ç¯Èæ¡Ü£²¡¥£´¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÇã¤¤¤ËÈ¿±þ¡¢ÊÆ£Ð£Ð£ÉÁ°Ç¯Èæ¡Ü£²¡¥£´¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£±£°·î¤ÎÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£²¡¥£´¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£³¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°²óÃÍ¤â¡Ü£±¡¥£¸¡ó¤«¤é¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤Ø¤È¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯Á°Ç¯Èæ¤â¡Ü£³¡¥£±¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£³¡¥£³¡ó¤«¤é¾å¿¶¤ì¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¡Ü£³¡¥£°¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó156±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0540ÉÕ¶á¤«¤é1.0520ÉÕ¶á¤ËÆð²½¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£³¡óÉÕ¶á¤«¤é£´¡¥£´£¸¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡156.10¡¡EUR/USD¡¡1.0526¡¡GBP/USD¡¡1.2659
¡¡£±£°·î¤ÎÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£²¡¥£´¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£³¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°²óÃÍ¤â¡Ü£±¡¥£¸¡ó¤«¤é¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤Ø¤È¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯Á°Ç¯Èæ¤â¡Ü£³¡¥£±¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£³¡¥£³¡ó¤«¤é¾å¿¶¤ì¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¡Ü£³¡¥£°¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó156±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0540ÉÕ¶á¤«¤é1.0520ÉÕ¶á¤ËÆð²½¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£³¡óÉÕ¶á¤«¤é£´¡¥£´£¸¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡156.10¡¡EUR/USD¡¡1.0526¡¡GBP/USD¡¡1.2659