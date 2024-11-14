¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÈÄÁÒÞæ¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂÀÂÜ¤Î²ø²æ¤Ç10·îÃæ½Ü°Ê¹ßÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤¬¸½ºß¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤­¤½¤¦¤ÊÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥»¥ª¥¢¥Í´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤À¤í¤¦¡£¿ÈÄ¹189­Ñ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¶þ»Ø¤ÎÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¼éÈ÷¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î°ÂÄê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£ÉÔºß¤Î´Ö¡¢ÈÄÁÒÞæ¤È¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¢¤½¤·¤ÆÈÄÁÒ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£

¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈÄÁÒ¤¬¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤ÏºÇ¤â¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»æ¤Ï¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Î¨¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¾¡Î¨¡¢¥ß¥¹¥Ñ¥¹Î¨¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ëÎ¨¡¢Ê¿¶ÑÁö¹Ôµ÷Î¥¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡¢ÆÀÅÀ´ØÍ¿¿ô¤Î³Æ¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤Æ3¿Í¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÇÈÄÁÒ¤¬¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÂ®ÅÙ¤ÈÆÀÅÀ´ØÍ¿¿ô¡Ê1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÈÄÁÒ¤¬¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨¤Î¸ø¼°ÀïÁ´10»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤Ï6»î¹ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¤Ï8»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ç¡¼¥¿¾å¤Î¿ôÃÍ¤Î°ã¤¤¤¬3¿Í¤Î°ã¤¤¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÄÁÒ¤¬¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À­¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥»¥ª¥¢¥Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸åÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£

³Æ¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£

¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Î¨¡¡1¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£66.7¡ó¡¡2¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò61.7¡ó¡¡3¡¥ÈÄÁÒ54.7¡ó
¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¾¡Î¨¡¡1¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò73.7¡ó¡¡2¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£72.4¡ó¡¡3¡¥ÈÄÁÒ58.8¡ó
¥ß¥¹¥Ñ¥¹Î¨¡¡1¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£5.8¡ó¡¡2¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò9.5¡ó¡¡3¡¥ÈÄÁÒ12.4¡ó
¥Õ¥¡¥¦¥ëÎ¨¡¡1¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò202Ê¬¡¡2¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£165Ê¬¡¡3¡¥ÈÄÁÒ60Ê¬
Ê¿¶ÑÁö¹Ôµ÷Î¥¡¡1¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò9.94km¡¡2¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£9.64km¡¡3¡¥ÈÄÁÒ9.49km
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡¡1¡¥ÈÄÁÒ32.48km/h¡¡2¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£30.28 km/h¡¡3¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò30.00 km/h
ÆÀÅÀ´ØÍ¿¿ô¡¡1¡¥ÈÄÁÒ1G1A¡¡2¡¥¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£1G0A¡¡3¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò0G0A