ニューバランス×ジェイデン スミス“分割ソール”のスニーカー、“空の雲”着想ブルー＆砂浜風ベージュで

ニューバランス(New Balance)から、ジェイデン スミス(Jaden Smith)とのコラボレーションによるユニセックススニーカー「ニューバランス × ジェイデン スミス ミスフィッツ ゼロ ポイント ゼロワン“アップ イン ザ クラウズ”(New Balance × Jaden Smith MSFTSrep 0.01“Up In the Clouds”)」が登場。2024年11月15日(金)より、ティーハウスニューバランスなどで発売される。

“分割ソール”のコラボスニーカーに新色が登場

2023年11月に初登場した「ミスフィッツ ゼロ ポイント ゼロ ワン」は、テニスやバスケットボールにおいて使用されていた、ニューバランスのクラシックなアーカイブスニーカーに着想。両者のコラボレーションを代表する「ビジョンレーサー」にオマージュを捧げた、分割されたかのような“スプリットミッドソール”が特徴的な1足だ。

空の雲&地面の砂をイメージしたカラーで

今回新色として加わるのは、“Up In the Clouds(雲の上)”と名付けられたカラーバリエーション。空の雲をイメージしたライトブルー、砂浜を連想させるベージュを用意する。



ライトブルーは、ニュアンスのある淡いグラデーションが特徴。ルネサンス絵画の空を彷彿とさせる、筆で描かれたような質感が目を引く1足だ。

一方ベージュは、温かみのあるクリーミーなオフホワイトで全体を統一。コットン素材のアッパーと合成皮革のオーバーレイの重なりが、砂浜を連想させるデザインに仕上げている。

詳細

ニューバランス × ジェイデン スミス ミスフィッツ 0.01 “アップ イン ザ クラウズ”

発売日:2024年11月15日(金)

販売店舗:ニューバランス原宿、ティーハウス ニューバランス、一部ニューバランス取り扱い店舗、ニューバランス公式オンラインストア

価格:18,900円

サイズ:23.0〜29.0cm



【問い合わせ先】

ニューバランスジャパン お客様相談室

TEL:0120-85-7120

