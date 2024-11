セサミストリート×ノー・レーズン・サンドイッチ第2弾、“エルモ＆クッキーモンスター”のクッキーサンド

ノー・レーズン・サンドイッチ((NO) RAISIN SANDWICH)から、「セサミストリート」とコラボレーションした限定スイーツ&グッズが登場。2024年11月22日(金)から12月1日(日)まで、東京・銀座ソニーパークミニ(Sony Park Mini)にて開催される期間限定ショップにて発売される。

セサミストリート×ノー・レーズン・サンドイッチ第2弾

「ノー・レーズン・サンドイッチ」は、「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」というフードエッセイスト平野紗季子の願いから着想して生まれた洋菓子ブランドだ。2024年春には「セサミストリート」とのコラボレーション企画第1弾を実施。クッキーサンドだけでなく、コラボレーショングッズも全数完売となるほど人気を博した。

“エルモやクッキーモンスター”着想のクッキーサンド

コラボレーション第2弾では、明るくお茶目な赤いモンスター“エルモ”と、クッキーが大好物のキャラクター“クッキーモンスター”にフォーカス。2種類のクッキーサンドボックスを用意する。

たとえばエルモをイメージしたボックスには、“赤い果実”のクッキーサンドをイン。甘酸っぱい自家製チェリーコンポートに木苺ジャムやピーナッツバターを合わせた「ピーナッツバター&ベリー」と、チョコレートのクッキーと甘酸っぱいチェリーの組み合わせを楽しめる「フォレノワール」を3個ずつ詰め合わせた。

一方クッキーモンスターをイメージしたボックスには、「ピーナッツバター&ベリー」に加え、自家製バナナキャラメルソテー、モカクリーム、香ばしいピーカンナッツをカカオチョコレートチップクッキーでサンドした「バナナピーカンモカ」をセットイン。こちらもそれぞれ3個ずつ詰め合わせている。

トートバッグやTシャツなど限定グッズも

また期間限定ストアでは、クッキーモンスターやエルモをモチーフにした限定グッズも発売。ピンクのギンガムチェックが目を引くトートバッグや、新作ロングスリーブTシャツ、スウェット、キーリングなど、多彩なラインナップを揃える。

【詳細】

ノー・レーズン・サンドイッチ×「セサミストリート」第2弾

商品例:

・「ノー・レーズン・サンドイッチ/プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ」 3,100円

・「ノー・レーズン・サンドイッチ /プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ

」 3,100円

・「エルモトートバッグ」 4,840円

・「クッキーモンスタートートバッグ」 4,840円

・「いい夢見ろよなロンT」 8,200円

※すべて数量限定品、なくなり次第終了

・販売方法に関しては、追ってソニーパーク公式SNSにて知らせる

※ノー・レーズン・サンドイッチは1人につき各種2箱まで、ステッカー以外のグッズは1人につき各種1点まで購入可能(同一アイテムの複数サイズ購入は可)



■期間限定ストア

開催期間:2024年11月22日(金)〜12月1日(日)

場所:ソニーパークミニ

住所:東京都中央区銀座5-3-1先 西銀座駐車場地下1階

営業時間:11:00〜19:00予定



Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

外部サイト