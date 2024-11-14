¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡ÄÈË¿£Æþ¤ê
¡¡JRA¤Ï¡¢2023Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢11·î14ÆüÉÕ¤±¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÇÏ¤ÏËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÈË¿£ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¥¯¥¤¡¼¥óC¡ÛÀîÅÄ¾²íµ³¾è ¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î·ãÀï¤òÀ©¤¹¤ëG1ÀïÀþ¤Ç³èÌö
¡ü¥Ï¡¼¥Ñ¡¼
ÇÏ¼ç¡§¥¨¥à¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°
Ä´¶µ»Õ¡§Í§Æ»¹¯É×¡Ê·ªÅì¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2020Ç¯1·î18Æü
·ìÅý¡§
Éã¡¡¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤
Êì¡¡¥»¥ì¥¹¥¿
À®ÀÓ¡§
JRAÄÌ»»À®ÀÓ¡¡12Àï2¾¡
JRA³ÍÆÀ¾Þ¶â¡¡1²¯9641Ëü2000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë
½Å¾Þ¾¡°È¡§
2023Ç¯¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë