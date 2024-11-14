Âè°ìÀ¸Ì¿¤¬´õË¾Âà¿¦¼Ô1000¿Í¤òÊç½¸¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ò°÷
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë´õË¾Âà¿¦¼ÔÌó1000¿Í¤òÊç½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´õË¾Âà¿¦¼Ô¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î20Æü¤«¤é31Æü¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤«¤Ä¶ÐÂ³15Ç¯°Ê¾å¤Î¼Ò°÷Ìó4000¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡Âà¿¦¶â¤Ë·îÎã´ðËÜµë¤ÎºÇÂç48¥«·îÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¹ñÆâ»ö¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤äÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Íºâ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´õË¾Âà¿¦¼Ô¤òÊç¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤òÄê¤á¤ÆÊç¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤ÏÂà¿¦¶â¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÈºÆ½¢¿¦»Ù±ç¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î´ü¤Î·è»»¤ÇÌó150²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º·×¾å¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´õË¾Âà¿¦¼Ô¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î20Æü¤«¤é31Æü¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤«¤Ä¶ÐÂ³15Ç¯°Ê¾å¤Î¼Ò°÷Ìó4000¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡Âà¿¦¶â¤Ë·îÎã´ðËÜµë¤ÎºÇÂç48¥«·îÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¹ñÆâ»ö¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤äÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Íºâ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´õË¾Âà¿¦¼Ô¤òÊç¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤òÄê¤á¤ÆÊç¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤ÏÂà¿¦¶â¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÈºÆ½¢¿¦»Ù±ç¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î´ü¤Î·è»»¤ÇÌó150²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º·×¾å¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£