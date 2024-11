2024年11月12日、スターバックスからファミリーマート限定で「クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング」が登場しました。ホワイトチョコレートの風味、クリーミーなミルク、そしてなめらかな食感のバニラプディングが合わさるドリンクになっているとのことで、スターバックスから提供してもらったこの品を実際に飲んで味を確かめてみました。クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング|スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/creamywhitechocolate.htmlスターバックス® チルドカップ「クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング」全国のファミリーマート限定で11月12日(火)より新発売― とろけるようなホワイトチョコレートの風味にバニラプディングが華やかに香る、贅沢な味わいの白いデザート飲料 ― | スターバックス コーヒー ジャパンhttps://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2025-5307.php「クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング」のパッケージはこんな感じ。このデザインは「寒い季節の訪れを感じる『白』を基調とし、ホワイトチョコレートとミルク、バニラプディングを合わせたクリーミーで濃厚な味わいを、ふんわりとした柔らかい色合いで表現したもの」とのことです。原材料は生乳、カカオエキスパウダー/香料、ゲル化剤など。カロリーは1本当たり145kcalです。付属のストローをふたにそのまま挿して飲めるタイプのドリンクですが、今回は中を見たいのでふたを開けてみます。中身はこんな感じ。ちょっと揺すってみた感じだとサラサラしています。外からは見えなかったのですが、実際に飲んでみると細かく砕かれたバニラプディングがたくさん入っていました。ホワイトチョコレートをベースにした甘い味で、バニラの香りが色濃く漂ってくるのが特徴的。バニラプディングのつぶつぶ感で満足度も増したドリンクでした。「クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング」の希望小売価格は税別230円。全国のファミリーマート限定で販売されています。