ÂæÉ÷25¹æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¾åÎ¦¡¡3½µ´Ö¤Ç5ÅÙÌÜ¤Î½±Íè¡¢159¿Í¤¬»àË´
¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÎÂæÉ÷25¹æ¤¬14Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óËÌÉô¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÂæÉ÷¤¬½±¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î3½µ´Ö¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÎÂæÉ÷25¹æ¤Ï14Æü¸á¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óËÌÉô¥«¥¬¥ä¥ó½£¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÇÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿¿Í¤ä¡¢»Ù±çÊª»ñ¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¬¥ä¥ó½£¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2Ëü4000¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÂæÉ÷¤¬½±¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î3½µ´Ö¤Ç5ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë159¿Í¤¬»àË´¤·¡¢22¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÂæÉ÷24¹æ¤¬º£½µËö¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæÉô¤ò½±¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÅö¶É¤¬ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£