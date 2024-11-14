¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡Û¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹♡ ¼«Ê¬¥¦¥±È´·²¤Î¡Ö¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¡×3Áª
Á´¿È¤ÎÈ©¸«¤»ÌÌÀÑ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥Ä¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤ê¡¢²Æ¤è¤ê¤âÄñ¹³¤Ê¤¯¥ß¥Ë¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤¬ÅþÍè¡ªº£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡Ö´Å¤¤¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£¼«Ê¬¥¦¥±È´·²¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÁ´¿È¤Ç¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
¼«Ê¬¥¦¥±♡ Ñ³¤²¥¬¡¼¥ê¡¼LOOK
¤À¤ì¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¥³¡¼¥Ç¤ò¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤³¤½¡¢»×¤¦Â¸Ê¬´Å¤¯¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÁ´¿È¤Ç¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¤³¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
Check! °¦¤ª¤·¤¤ª¥Á¥å¡¼¥ë♡
¤â¤ê¤â¤ê¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ©¤±´¶¤â¤¢¤ë¥Á¥å¡¼¥ë¤Ï¥¬¡¼¥ê¡¼½÷»Ò¤ÎÂç¹¥Êª¡ª
¤È¤³¤È¤ó´Å¡Á¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ò°¦¤Ç¤ë¤Ê¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿ÀÁÇºà¡£¥ß¥Ë¾æ¤Ê¤é¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤â¤¯¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è♡
¥Ô¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È
¥ª¥È¥áÅÙ¹â¤á¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤´µ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯♡ ÍÄ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê´Å¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢¿§¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½ÅÍ×¡£
Check! º£¤Ã¤Ý¡Á¤Ê¤é¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë
º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Á¤ã¤¦ËâË¡¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤è¡ª
¥°¥ì¡¼¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È
¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¥ª¥ó¥Ê¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¤ï¤À¤¿¤»¤ë¡ý¡£
¥¹¥¨¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÅüÅÙ¤ò»à¼é¡£¤µ¤é¤Ë¼ó¸µ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð´Å¤µ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤è♡
Check! ¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Â¨¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯
Ñ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼Éþ¤ÎÂçÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¡£
¥ß¥Ë¾æ¤Ç¤â¤É¤³¤«À¶Á¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¿´¶¯¤¤¡ª1Ëç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦♡
Çò¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È
Çò¡ß¥Ô¥ó¥¯¤¬´Å¡Á¤¤¥à¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£²¦Æ»¤Î¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥ì¡¼¥¹¥ß¥Ë¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢¤Ò¤È¥¯¥»¤â¤Õ¤¿¥¯¥»¤â¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤¬¿·¤·¤¤♡
»£±Æ¡¿aika ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë ¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë Ê¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤