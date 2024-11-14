14ºÐ¾¯½÷¤Ë2Ëü±ßÅÏ¤¹ÌóÂ«¤·¤Æ¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤·ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá ¼«±Ò´±¤Î33ºÐÃËÀ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬
¡¡14ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâÂçµÜÃóÆÖÃÏ¤Î¼«±Ò´±¤ÎÃËÀ(33)¤Ïº£Ç¯8·î¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç14ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¸½¶â2Ëü±ß¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î7ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÂáÊá¸å¤Î·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¸½¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£