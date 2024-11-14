Ê¼¸Ë¸©Æâ22»ÔÄ¹¡¢°ðÂ¼»á»Ù»ý¤ò°ÛÎã¤ÎÉ½ÌÀ¡¡¡ÖÈðëîÃæ½ýÂ¿¤¤¡×ÍýÍ³¤Ë
¡¡Á°ÃÎ»ö¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡Ê17ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©Æâ29»Ô¤Î¤¦¤Á22»Ô¤Î»ÔÄ¹¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤ÇÁ°Æôºê»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢14Æü¤Ë¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡É½ÌÀ¤Ï¡Ö»ÔÄ¹²ñÍ»Ö¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¼óÄ¹¤¬Ï¢Ì¾¤ÇÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô»Ù»ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡¢¸©Ì±¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Ï¡©
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï7¿Í¤Î»ÔÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£É½ÌÀ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÁ°ÃÎ»ö¤¬ÆâÉô¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡Ë¸©À¯¤Ïº®Íð¤·¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ê¸õÊä¼Ô¤é¤Ø¤Î¡ËÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¢¦¤³¤ì°Ê¾å¤Îº®Íð¤Ï»ÔÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÂç¤¤¯ÁË³²¤·¡¢¸©Ì±¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¢¦¸©¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ»ñ¼Á½½Ê¬¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¤·¤¿»ÔÄ¹²ñÍ»ÖÂåÉ½¤ÎË©萊Ì³¡¦¾®Ìî»ÔÄ¹¤ÏSNS¾å¤Ç¤ÎÃÎ»öÁª¾ðÊó¤Î¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÈðëîÃæ½ý¤ÎÂ¿¤¤ÁªµóÀï¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£Áªµó¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈó¾ï¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£±ÛÅÄ¸¬¼£Ïº¡¦ÀîÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤«¤é²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¼óÄ¹¤Î»ÔÌ¾¤Ï¡¢É±Ï©»Ô¡¢Æôºê»Ô¡¢À¾µÜ»Ô¡¢½§ËÜ»Ô¡¢°ËÃ°»Ô¡¢ÁêÀ¸»Ô¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¢ÀÖÊæ»Ô¡¢ÊõÄÍ»Ô¡¢»°ÌÚ»Ô¡¢¹âº½»Ô¡¢ÀîÀ¾»Ô¡¢¾®Ìî»Ô¡¢²ÃÀ¾»Ô¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¡¢Ã°ÇÈ»Ô¡¢Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡¢Ä«Íè»Ô¡¢Ã¸Ï©»Ô¡¢¼µ°À»Ô¡¢²ÃÅì»Ô¡£
¡¡ÃÎ»öÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÀ¶¿åµ®Ç·»á¤ÏÊ¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¼«Ì±ÅÞ¿À¸Í»ÔµÄÃÄ¤«¤é»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ðÂ¼»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ³ÆÅÞ¤ÎµÄ°÷¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©µÄ¤Î°ìÉô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£Á°¿¦¤ÎºØÆ£¸µÉ§»á¤Ï°ìÉô¤Î°Ý¿·¸©µÄ¤«¤é»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂôË§À¶»á¤Ï¶¦»ºÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ
À¶¿å¡¡µ®Ç·¡¡50¡¡Ìµ¿·¡¡¡Ò¸µ¡Ó»²±¡µÄ°÷
°ðÂ¼¡¡ÏÂÈþ¡¡52¡¡Ìµ¿·¡¡¡Ò¸µ¡ÓÆôºê»ÔÄ¹
ºØÆ£¡¡¸µÉ§¡¡47¡¡ÌµÁ°?¡Ò¸µ¡ÓÂçºåÉÜ²ÝÄ¹
ÂçÂô¡¡Ë§À¶¡¡61¡¡Ìµ¿·¡¡°åÎÅÀ¸¶¨ÉÂ±¡Ä¹¡Ò¶¦¡Ó
Ê¡ËÜ¡¡ÈË¹¬¡¡58¡¡Ìµ¿·¡¡²»³Ú²ñ¼Ò·Ð±Ä
Î©²Ö¡¡¹§»Ö¡¡57¡¡Ìµ¿·¡¡N¹ñÅÞ¼ó
ÌÚÅç¡¡ÍÎ»Ì¡¡49¡¡Ìµ¿·¡¡¾ðÊóÊ¬ÀÏ²ñ¼ÒÄ¹
¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡¢Ç¯Îð¤ÏÅêÉ¼Æü¸½ºß¡¢¡Ò¡ÓÆâÀ¯ÅÞ¤Ï¿äÁ¦¡¢´Ý¿ô»ú¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡Ë