◆IS:SUE、初のファンコン開催

【モデルプレス=2024/11/14】LAPONE GIRLSに所属する4人組ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が13日から14日にかけて、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて初のファンコンサート「2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE」を開催。ここでは、初日となった13日の公演の様子をレポートする。<セットリスト>IS:SUEにとって初のファンコンサートとなった今回は、NANO(釼持菜乃)、RINO(坂口梨乃)、YUUKI(田中優希)で開催。(RIN(会田凛)は活動休止中)約2時間半に及ぶステージを、ライブパフォーマンスやトークでたっぷり盛り上げた。

ホワイト一色の衣装で3人が登場し、NANOはフリル、RINOはケープ、YUUKIはジャケットと、それぞれの個性が表れた衣装を揺らしながら1曲目はデビューシングルのリード曲「CONNECT」のASSEMBLE ver.としてダンスブレイクパートをプラス。さらにパワーアップした姿に会場は歓声を上げて大きく盛り上がる。今回は惜しくもRINが不在の中でのパフォーマンスとなったが、YUUKIは「残念ながら3人でのステージになるんですけど、3人の分まで…」と可愛らしく間違え、ザワザワしたかと思えば、「RINの分まで頑張りたいと思いまーす!」と元気よく意気込んだ。MCでは「Report of IS:SUE ASSEMBLE」と題して3人それぞれの近況を報告。最近レベルアップしたものを披露するコーナーでは、YUUKIがフリーダンス、RINOが伊藤由奈の「ENDLESS STORY」のアカペラ歌唱、NANOが韓国語を披露してそれぞれ会場を盛り上げ。同日リリースのシングル「Welcome Strangers 〜2nd IS:SUE〜」のリード曲「THE FLASH GIRL」のミュージックビデオの撮影秘話では、RINOがRINと夜景を観ながら話していた様子のオフショットを公開し、会場中がほっこりとする一幕もあった。そんな「THE FLASH GIRL」のパフォーマンスではまばゆい輝きの中でブラックの衣装が際立ち、クールな振り付けにファンの掛け声がバッチリとハマる。[REBORN STAGE]と題したカバーステージでは、Aimerの「蝶々結び」を繊細に力強く歌い上げ、IS:SUEのボーカルの強さを再確認させられるような時間に。RINOは「私たちのファンネームがREBORN(リボン)ということで繋がりがあるなと思って」と選曲理由も明かした。そうして訪れた「STATIC」は会場中のREBORNと一緒になって歌唱し、YUUKIは「みんなが一緒になって応援棒を振ってくれて、すごく温かい気持ちになって…」と感激した様子だった。本編の最後は、YUUKIが作詞を手がけた希望に満ち溢れたリリックとヒップホップなバイブスが感じられる「Breaking Thru the Line」で明るく締めくくる。ひとしきり盛り上がったが、会場からは「IS:SUE!IS:SUE!」とアンコールが止まず。メンバーのメッセージが流れたことを合図に、客席に3人が登場すると、ファンと触れ合うほどの距離感で歩きながら「Tiny Step」を歌い、至近距離でのファンサービスを楽しんだ。別れを惜しむように口を開いた3人の挨拶では、まずYUUKIが今回の開催に至るまで「どうやったら忘れられない思い出になるか」と思い悩みながらライブ制作をしていたと明かしたうえで「最初に『CONNECT』が始まったときに緊張とかプレッシャーとか全て吹き飛ぶぐらいとにかく嬉しくて、パートが歌えなくなりそうなぐらい目がうるうるしてた」と感動を告白し「REBORNに生かされてるなっていう風に強く感じました」と力強くメッセージ。RINOは6月のデビューから5ヶ月ほど経ったことに触れ「辛いことも楽しいことも喜べることも色々あったんですけど、そういう感情にさせてくれたのも、嬉しい感情を私が抱けるのも、全部こうして私の目の前にいる大好きなREBORNの皆さんが応援してくださるおかげ」と前向きに語り「またすぐ、絶対にすぐ皆さんの前でパフォーマンスできるように精一杯努力して、これからも精進してまいります」と真摯に伝えた。最後にNANOは「たくさんの人に元気を与えられるようなアーティストを目指して、これからも一日一日4人で頑張っていきたいなという風に思っております」と意気込み「RINの分まで3人で初めてのファンコンサートを成功させようと頑張ってきたので…ありがとう!」と3人でハグし、RINのスペースも空けつつぎゅっと集合。RINOが「次は絶対に4人で立てる日が来るので、そのときまで待っていてくださったら嬉しいです」と呼びかけると、最後にもう一度「THE FLASH GIRL」で締め、名残惜しそうにステージを後にした。(modelpress編集部)M1. CONNECT(ASSEMBLE ver.)TALK SESSION 1: Report of IS:SUE ASSEMBLEM2. Butterfly/初披露M3. THE FLASH GIRLTALK SESSION 2: Stranger's MessageM4. [REBORN STAGE]蝶々結び(Original by Aimer)/初披露M5. STATIC(ASSEMBLE ver.)M6. Breaking Thru the Line/初披露M7.[ENCORE]Tiny Step/初披露M8.[ENCORE]THE FLASH GIRL【Not Sponsored 記事】