¡ÚÆÈ¼«¡Û¥¢¥³¥à¿³ººÉôÌç¤Ë¤Ï²áµîÉÔÀµ¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¤º¤é¤ê¡Ä¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎºÇÁ°Àþ¡¡½÷¤¬µ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤ÇÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß¡¦·Ù»¡Ï¢¹Ô¤Î½Ö´Ö¤â
¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Î¼«Æ°·ÀÌóµ¡¤Çµ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ï1.5ÇÜ¤Û¤É¤ËÁý²Ã¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë1.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤¦¤¿¤¦Âå¹Ô¶È¼Ô¥µ¥¤¥È¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Î¿³ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
µ¶¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¸«ÇË¤ì¤¿¥ï¥±
°¦ÃÎ¸©¤Î¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Î¼«Æ°·ÀÌóµ¡¤Ç2024Ç¯5·î¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿±ÇÁü¡£
½÷¤¬¼«Æ°·ÀÌóµ¡¤ÇÍ»»ñ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈºá¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ¶Êª¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤À¡£
¤³¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁàºî¤ò½ª¤¨Éô²°¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢¥É¥¢¤Î³°¤Ç¤Ï·Ù»¡´±2¿Í¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡´±¤Îµá¤á¤Ë¡¢½÷¤¬±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈµö¾Ú¤ÏÂ¨ºÂ¤Ëµ¶Êª¤ÈÈ¯³Ð¡£½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
½÷¤ÎÌ¾Á°¤ÏËÜÁñ¥Ê¥ª¥ßÈï¹ð¡Ê41¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè¤Û¤É¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤ÎÍó¤Ë¤ÏÍû¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸Ç¯·îÆü¤Ï¸½ºß57ºÐ¤Î·×»»¤ÈÁ´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Îµ¶Êª¤ò¸«ÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿³ººÃ´Åö¼Ô¡£Æ±¤¸µ¶¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¼ÂºÝ¤ËÊÌ¤Î¿³ººÃ´Åö¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¢¥³¥à¿³ººÃ´Åö¼Ô¡§
¤³¤ì¤Ïµ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿·î¤Î1¥«·î¸å¤Þ¤Ç¤¬Í¸ú´ü¸Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤¬µ¶Â¤¤À¤Ê¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÃÂÀ¸Æü¤ÈÍ¸ú´ü¸Â¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤Ê¤É¤«¤é¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿º£²ó¤Îµ¶Â¤¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ëÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß¡Ä¥¢¥³¥à¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà
°ìÊý¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç¤Ï¡¢µ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥³¥à¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¿½¹þ·ï¿ô¤Ï2020Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ï1.5ÇÜ¤Û¤É¤ËÁý²Ã¡£
2024Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë1.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Á°¤äÀ¸Ç¯·îÆü¡¢¤µ¤é¤Ë´ã¶À¤Ê¤É¤ÇÉ÷ËÆ¤òÊÑ¤¨¤¿µ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ç20²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÀµ¿½¹þ¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëÁÜºº´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿³ºº¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈóÂÐÌÌ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢µ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬°ì°ø¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âå¹Ô¶È¼Ô¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¶È³¦NO.1¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¤¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Þ¤Çµ¶Â¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ë¡£
Âç¼ê¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎÍ»»ñ¿³ºº¶ÈÌ³¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ï²áµî¤ËÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²áµî¤ÎÉÔÀµ¿½¤·¹þ¤ß»ö°Æ¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢µ¶Â¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ä´é¤ÎÆÃÄ§¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿³ºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥³¥à¿³ººÃ´Åö¼Ô¡§
ÉÔÀµ¤ÊÌÜÅª¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î14ÆüÊüÁ÷¡Ë