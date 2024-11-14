imaseの全国ホールライブツアー2025、東京・大阪・名古屋など全国9都市で開催

imase(イマセ)の全国ホールライブツアー「imase Hall Tour 2025」が、2025年4月よりスタートする。

imaseの全国ホールライブツアー2025

自身初となるホールライブツアー「Shiki-Sai」が開幕し、東京・大阪・名古屋の各地を巡回するimase。その初日の公演中に発表された2025年のホールライブツアーは、その規模を大きく拡大して開催される。

東京・大阪・名古屋など全国9都市で9公演

4月19日(土)の千葉・市川市文化会館公演を皮切りに、福岡・福岡市民ホール、愛知・愛知県芸術劇場、大阪・フェスティバルホール、東京・ラインキューブ渋谷などを巡回し、6月28日(土)にimaseの地元である岐阜・土岐市文化プラザ サンホールにてファイナル公演が行われる予定だ。

開催概要

imase 全国ホールライブツアー「imase Hall Tour 2025」

公演スケジュール：

2025年

■4月19日(土) 千葉・市川市文化会館(千葉県市川市大和田1-1-5)

開場17:00/開演18:00

■4月27日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール(福岡県福岡市中央区天神5-1-23)

開場17:00/開演18:00

■5月11日(日) 広島・広島文化学園HBGホール(広島県広島市中区加古町3-3)

開場16:00/開演17:00

■5月15日(木) 愛知・愛知県芸術劇場大ホール(愛知県名古屋市東区東桜1-13-2)

開場18:00/開演19:00

■5月18日(日) 大阪・フェスティバルホール(大阪府大阪市北区中之島2-3-18)

開場16:00/開演17:00

■5月21日(水) 東京・ラインキューブ渋谷(東京都渋谷区宇田川町1-1)

開場17:30/開演18:30

■6月8日(日) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール(宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1)

開場16:00/開演17:00

■6月19日(木) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)(北海道札幌市中央区北1条西1)

開場18:00/開演19:00

■6月28日(土) 岐阜・土岐市文化プラザ サンホール(岐阜県土岐市土岐津町2121-1)

開場16:00/開演17:00



＜チケット＞

料金：指定席 6,600円

※1人4枚まで/ 未就学児入場不可。

チケット応募期間：

■FC会員超最速先行

受付期間：11月13日(水)〜11月17日(日)

当落確認・入金期間：11月20日(水)〜11月25日(月)

外部サイト