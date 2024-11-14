Ž¢¿ÍµÈ¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ËŽ£3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿Ž¢SL¿ÍµÈŽ£¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤òÀ¶ÁÝ 17Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜÍ½Äê
JR¿ÍµÈ±ØÁ°¤Ç13Æü¡¢Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¤º£Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿´Ñ¸÷Îó¼ÖŽ¢SL¿ÍµÈŽ£¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È¤¬ÊóÆ»¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï¡¢¿ÍµÈ»Ô¤¬JR¶å½£¤«¤éÌµ½þ¤Ç¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£JR¶å½£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼Ò°÷6¿Í¤¬¡¢¸¦ËáºÞ¤òÉÕ¤±¤¿ÉÛ¤Ç¼ÖÂÎ¤òËá¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ï«ÉôÊ¬¤ÏÆÃ¤ËÇ°Æþ¤ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¤ÎÆ°ÎÏ¤ò¼ÖÎØ¤ËÅÁ¤¨¤ëÏ¢·ëËÀ¤Ï¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¥·¤Ç»¬¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SL¿ÍµÈ¤òÄ¹Ç¯À°È÷ ¶Ì°æÌÀ¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎSL¤Ï¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò·Þ¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¿ÍµÈ¤Î³§ÍÍ¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎSL¤¬¿ÍµÈ¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ°õÅª¤Ê¤â¤Î¤Ëº£¸å¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï11·î17Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£