¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½

¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Ç16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼8¤ÎÉ±Ìî¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤ä¥²¡¼¥à¼ç¾­¤òÌ³¤á¤ëSHºØÆ£¡Ê¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£

¡¡12¡½52¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿²¤½£±óÀ¬½éÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤«¤éÀèÈ¯4¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Î©Àî¼ç¾­¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿SO¤ÏÂåÉ½2¥­¥ã¥Ã¥×¤Î¾¾±Ê¡ÊBLÅìµþ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£WTB¤Ç¤Ï1¥­¥ã¥Ã¥×¤ÎÉÍÌî¡Ê¿À¸Í¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£

¡¡À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤¬14°Ì¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï19°Ì¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î4¾¡1ÇÔ¡£