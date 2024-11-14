¹ë½£vs¥µ¥¦¥¸¤Ï0-0·èÃå¡¡CÁÈ¼ó°ÌÆüËÜ¤ÏÌÀÆü¾¡Íø¤Ê¤éÎ¾¼Ô¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö7¡×º¹¤Ë¡Ú2026WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Û
14Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈÂè5Àá¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½vs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤¬¹ë½£¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-0¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºßCÁÈ2°Ì¤Î¹ë½£¡¢Æ±3°Ì¤Î¥µ¥¦¥¸¡£
¹ë½£¤ÏÀè·îÈ¯Â¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥ÁÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¤¿¤ë[5-4-1]¤È¤¤¤¦¿Ø·Á¤òºî¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¤ÏÂè2¼¡¥¨¥ë¥ô¥§¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ëÀ¯¸¢¤Î½é¿Ø¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥ì¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥É¥µ¥ê¤ò·ç¤¯¡£
12Ê¬¡¢¹ë½£¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ØÁö¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¥µ¥¦¥¸GK¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥µ¡¼¥ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¼ç¿³¤¬PK¤òÀë¹ð¡£¤¿¤À¡¢VAR¥ë¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¸åÊý¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬²ø¤·¤¯¡¢¥µ¥¦¥¸¤Î¥×¥ì¥¹¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£27Ê¬¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥ê¥¢¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¥¸¥ç¡¼¡¦¥¬¥¦¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ï¡¢³Æ½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¹¶·â¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥É¥µ¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»õ¼Ö¤¬²ó¤é¤º¡£¼¡Âè¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹ë½£¤Ë¾ù¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿45+4Ê¬¡¢°ìÈ¯¤ÇÎ¢È´¤±¤·¤¿¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ï¥Õ¥£¤¬GK¥¬¥¦¥Á¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£Ä¾¸å¤ËÉû¿³¤Î´ú¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¹ë½£¤â45+6Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤¬·èÄêµ¡¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¶¤¨¡¢Æ¬¤ò¤«¤«¤¨¤ë¡£
¹ë½£¤Ï¸åÈ¾Æ¬¤«¤éFW¥Ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤òÅêÆþ¡£¥µ¥¦¥¸¤â56Ê¬¡¢2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ËFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥à¥À¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É2ËçÂØ¤¨¡£¸ß¤¤¤ËÂÇ³«¤Ø¤Î°ì¼ê¤È¤¹¤ë¡£
65Ê¬¡¢¹ë½£¤Ï¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤ß¡¢±¦¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ç¥å¡¼¥¯¡£J1Ä®ÅÄ½êÂ°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸DF¤Î¿È¤òÄò¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤Æ¶¼¤«¤»¤º¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë¹ë½£¥Ú¡¼¥¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍ¿Ê¤ÏÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¹¶·â½ªÎ»¡£¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂ¤òÄË¤á¡¢¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¹ë½£¤¬¥¢¥¸¥º¡¦¤Ù¥Ò¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¼ç¾¤òÃ´¤¦¤Ù¥Ò¥Ã¥Á¤ÏÀè·îËö¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÁê¼ê¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡¢1È¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¹ë½£¤À¤¬¡¢·èÄêµ¡¡£
84Ê¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ü¥ì¥Ã¥í¤¬¥µ¥¦¥¸ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÊÂÁö¤·¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¡×¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
90+3Ê¬¡¢¥µ¥¦¥¸¤ÏFK¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥¬¡¼¥Ê¥à¤¬¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤ÇÌ£Êý¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¡£¹ë½£¤ÏÌ¿½¦¤¤¤À¡£
·ë¶É¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º¡¢0-0¤È¤¤¤¦·èÃå¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ë½£¡õ¥µ¥¦¥¸¤Ï1¾¡3Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤Ó¡¢CÁÈ¼ó°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÌÀÆü¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö7¡×¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
¢¡CÁÈ»ÃÄê½ç°ÌÉ½
1°Ì ÆüËÜ | ¾¡¤ÁÅÀ10 | +14
2°Ì ¹ë½£ | ¾¡¤ÁÅÀ6 | +1
3°Ì ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ | ¾¡¤ÁÅÀ6 | -1
4°Ì ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó | ¾¡¤ÁÅÀ5 | -4
5°Ì ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ | ¾¡¤ÁÅÀ3 | -1
6°Ì Ãæ¹ñ | ¾¡¤ÁÅÀ3 | -9
¸½ºßCÁÈ2°Ì¤Î¹ë½£¡¢Æ±3°Ì¤Î¥µ¥¦¥¸¡£
¹ë½£¤ÏÀè·îÈ¯Â¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥ÁÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¤¿¤ë[5-4-1]¤È¤¤¤¦¿Ø·Á¤òºî¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¤ÏÂè2¼¡¥¨¥ë¥ô¥§¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ëÀ¯¸¢¤Î½é¿Ø¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥ì¥à¡¦¥¢¥ë¡¦¥É¥µ¥ê¤ò·ç¤¯¡£
¸åÊý¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬²ø¤·¤¯¡¢¥µ¥¦¥¸¤Î¥×¥ì¥¹¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£27Ê¬¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥ê¥¢¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¥¸¥ç¡¼¡¦¥¬¥¦¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ï¡¢³Æ½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¹¶·â¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥É¥µ¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»õ¼Ö¤¬²ó¤é¤º¡£¼¡Âè¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹ë½£¤Ë¾ù¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿45+4Ê¬¡¢°ìÈ¯¤ÇÎ¢È´¤±¤·¤¿¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ï¥Õ¥£¤¬GK¥¬¥¦¥Á¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£Ä¾¸å¤ËÉû¿³¤Î´ú¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¹ë½£¤â45+6Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤¬·èÄêµ¡¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¶¤¨¡¢Æ¬¤ò¤«¤«¤¨¤ë¡£
¹ë½£¤Ï¸åÈ¾Æ¬¤«¤éFW¥Ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤òÅêÆþ¡£¥µ¥¦¥¸¤â56Ê¬¡¢2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ËFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥à¥À¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É2ËçÂØ¤¨¡£¸ß¤¤¤ËÂÇ³«¤Ø¤Î°ì¼ê¤È¤¹¤ë¡£
65Ê¬¡¢¹ë½£¤Ï¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤ß¡¢±¦¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ç¥å¡¼¥¯¡£J1Ä®ÅÄ½êÂ°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸DF¤Î¿È¤òÄò¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤Æ¶¼¤«¤»¤º¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë¹ë½£¥Ú¡¼¥¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍ¿Ê¤ÏÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¹¶·â½ªÎ»¡£¥ô¥§¥ë¥Ô¥ì¥¤¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂ¤òÄË¤á¡¢¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¹ë½£¤¬¥¢¥¸¥º¡¦¤Ù¥Ò¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¼ç¾¤òÃ´¤¦¤Ù¥Ò¥Ã¥Á¤ÏÀè·îËö¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÁê¼ê¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡¢1È¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¹ë½£¤À¤¬¡¢·èÄêµ¡¡£
84Ê¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ü¥ì¥Ã¥í¤¬¥µ¥¦¥¸ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÊÂÁö¤·¤¿¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¡×¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
90+3Ê¬¡¢¥µ¥¦¥¸¤ÏFK¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥¬¡¼¥Ê¥à¤¬¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤ÇÌ£Êý¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¡£¹ë½£¤ÏÌ¿½¦¤¤¤À¡£
·ë¶É¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º¡¢0-0¤È¤¤¤¦·èÃå¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ë½£¡õ¥µ¥¦¥¸¤Ï1¾¡3Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤Ó¡¢CÁÈ¼ó°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÌÀÆü¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö7¡×¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
¢¡CÁÈ»ÃÄê½ç°ÌÉ½
1°Ì ÆüËÜ | ¾¡¤ÁÅÀ10 | +14
2°Ì ¹ë½£ | ¾¡¤ÁÅÀ6 | +1
3°Ì ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ | ¾¡¤ÁÅÀ6 | -1
4°Ì ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó | ¾¡¤ÁÅÀ5 | -4
5°Ì ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ | ¾¡¤ÁÅÀ3 | -1
6°Ì Ãæ¹ñ | ¾¡¤ÁÅÀ3 | -9