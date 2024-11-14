À¤³¦¤ÎÀÐÌý»Ô¾ì¡¢ÍèÇ¯¤Ï¶¡µë²á¾ê¤Ë¡á£É£Å£Á
Robert Harvey¡¡Alex Lawler
[¥í¥ó¥É¥ó £±£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡Ê£É£Å£Á¡Ë¤Ï£±£´Æü¸øÉ½¤·¤¿·îÊó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀÐÌý»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï£Ð£Å£Ã¡Ë¥×¥é¥¹¤¬¸º»º¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¶¡µë¤¬¼ûÍ×¤òÆüÎÌ£±£°£°Ëü¥Ð¥ì¥ë°Ê¾å¾å²ó¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹°Ê³°¤Î»ºÌý¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢À¤³¦¤Î¼ûÍ×¤Ï¿¤ÓÇº¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£É£Å£Á¤ÏÍèÇ¯¤Î¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤¬ÆüÎÌ£¹£¹Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Àè·î¤ÎÍ½Â¬¤ò¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
£Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹°Ê³°¤Î¶¡µë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¿¤Ó¤òÆüÎÌ£±£µ£°Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÈÍ½Â¬¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÁý»º¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤ÏÆüÎÌ£¹£²Ëü¥Ð¥ì¥ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ºòÇ¯¤ÏÆüÎÌ£²£°£°Ëü¥Ð¥ì¥ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Êº£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤Î¡ËÎ¾Ç¯¤Î¿¤Ó¤¬ÆüÎÌ£±£°£°Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ò²¼²ó¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¾õÂÖ¤¬É¸½à°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¤Ë¸«¤é¤ì¤¿ÎßÀÑ¼ûÍ×¤Î¸²ºß²½¤¬´°Î»¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
£É£Å£Á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤¬°ú¤Â³¤±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£º£Ç¯¤Î¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤ÏÆüÎÌ£±£´Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüÎÌ£±£´£°Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Î£±£°Ê¬¤Î£±¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
£É£Å£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤âÀÐÌý¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£