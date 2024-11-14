【PlayStationNZ：予告画像】
11月14日 公開

　Sony Interactive Entertainment Europeは11月14日、“Something STRIKING is coming”と題した予告画像を「PlayStationNZ」公式Xアカウントにて投稿した。

　プレイステーションのニュージーランド公式Xアカウントでは、お馴染みの「△〇×□」シェイプスロゴで描かれたタワーの画像を投稿。このタワーは、ニュージーランド・オークランドにある「スカイタワー」のシルエットと酷似している。

　投稿には「Something STRIKING is coming（訳：衝撃的な何かが起こります）」という文章と共に“21.11.24.”と書かれており、11月21日に何らかの発表があると思われる。

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