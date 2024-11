ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

11月は現役医師でお笑い芸人の“しゅんP”ことしゅんしゅんクリニックPさんが特別コーチを担当。この記事では11月8日(金)放送の内容を紹介します。

(左から)こもり校長、しゅんしゅんクリニックPさん、アンジー教頭

1983年生まれ、群馬県出身のしゅんしゅんクリニックPさん。群馬大学医学部医学科を卒業し、研修医を終えたあと吉本興業の養成所・NSC東京16期生として入学。リズムネタ「ヘイヘイドクター」でブレイク。普段はクリニックで医師として診療業務に携わりながら、吉本所属のピン芸人として舞台や営業、メディア出演などの活動をおこなっています。こもり校長:受験生は睡眠時間が短くなったり体を動かす時間が短くなったりしますよね。それに、ずっと集中しなきゃいけないから、メンタルも体調ともに乱れやすいと思うんです。模試とか本番前の“体調管理のコツ”みたいなのってあったりしますか?しゅんP先生:医師目線で言うとしたら、睡眠はもちろん取ったほうがいいです。研究では「ラベンダーの匂いが深い睡眠に関係する」と言われているんですけど、睡眠を取る前にアロマとかでラベンダーの香りを嗅ぐとよそさうなイメージってありますよね。こもり校長:めちゃくちゃあります。アンジー教頭:ホットアイマスクみたいなやつでもありますよね。しゅんP先生:実際、深い眠りが多くなるっていうデータが出ています。そういうのを1個やってみてもいいんじゃないかなと思います。



