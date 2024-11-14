ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û¾ðÊó (14ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ü¥ê¥¹¥¥ë <291A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§12·î17Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà°éÀ®»ö¶È
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§11·î28Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§3590±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§208Ëü0900³ô
¡¡¸øÊç¡§8Ëü0900³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§49Ëü3400³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â8Ëü6100³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§12·î2Æü～6Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§12·î9Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î10Æü～13Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§12·î16Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§£Ó£Â£É¾Ú·ô
¡ü£Ó£ù£î£ó£ð£å£ã£ô£é£ö£å <290A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§12·î19Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®·¿SAR±ÒÀ±¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤«¤éSAR¥Çー¥¿¤ÎÈÎÇä¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§12·î3Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§460±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§1²¯0824Ëü9150³ô
¡¡¸øÊç¡§2130Ëü4200³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â319Ëü5600³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§12·î4Æü～9Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§12·î10Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î11Æü～16Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§12·î18Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÌîÂ¼ëú·ô
[2024Ç¯11·î14Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹