¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈ¡¡´Ú¹ñ¡½¥­¥å¡¼¥Ð¡¡¡Ê2024Ç¯11·î14Æü¡¡Å·Êì¡Ë

¡¡¥­¥å¡¼¥ÐÀèÈ¯¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î6¼ºÅÀ¤À¡£

¡¡´Ú¹ñÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï2²ó¤Ë°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤¿¡£

¡¡´ÊÃ±¤Ë2»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î1ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤Ø¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë3ÈÖ¡¦¶âÅÝ±Ê¡Ê¥­¥à¡¦¥É¥è¥ó¡Ë¡£º£µ¨KBO¥ê¡¼¥°¤Ç38ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦347¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¼çË¤¤Ë¡¢½éµå¤Î150¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£

¡¡º¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°­Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê6¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£