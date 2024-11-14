²Æì¤Î²¦Êè¤ËÍî½ñ¤¡¢3¿ÍÌÜÂáÊá¡¡±ºÅº¤è¤¦¤É¤ì¡¢¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¶¡½Ò
¡¡¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Î±ºÅº¾ëÀ×¡Ê²Æì¸©±ºÅº»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ë²¦Êè¡Ö±ºÅº¤è¤¦¤É¤ì¡×¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÍî½ñ¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½êÉÔ¾Ü¡¢¼«¾Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¸«Ï²ÛÙ»ÃÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤ËÂáÊá¤·¤¿2¿Í¤ò¡¢»ËÀ×¤ÎÊÉÌÌ¤òºï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆ±ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¸«Ï²ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï10·î3Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬²á¤®¡¢²Æì»Ô¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤é2¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢²¦Êè¤ÎÊÉÌÌ¤ä¶á¤¯¤Î¥¢¡¼¥Á¾õ¤ÎÌç¤ËÊ¸»ú¤òµ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï²»³Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍî½ñ¤¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£