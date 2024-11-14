¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¼ãÎ´·Ê¤ÎÉü³è¤ò´î¤Ö¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉü³è¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ¼ãÎ´·Ê¡Ê£²£¹¡á¹Ó¼®¡Ë¤ò¾®¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢Ìµ½ý¤Î£µÏ¢¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¡ÊÏ¢¾¡¤Ï¡Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ÁêËÐ¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ã¤·¤ç¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀáÌÜ¤ÎÄÌ»»£µ£°£°²ó½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡££µ£°£°²ó¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¡£Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾¯¤·¤À¤±´¶³´¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¤Ë¤Ï²áµî£³¾¡£¶ÇÔ¤È¹ç¸ý¤¬°¤¯¡¢ºÇ¸å¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºòÇ¯½é¾ì½ê¤Þ¤Ç£³Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÁê¼ê¡£¡Ö¡ÊÂÐÀï¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉé¤±¤¿¤«¤é¤Í¡£ÁêËÐ¤¬¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢Äã¤¤¤·Â®¤¤¡£¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ÈÆ®Áè¿´¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ãÎ´·Ê¤ÏºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç±¦¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¤òÃÇÎö¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¤ÆËë²¼¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢Ìó£±Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê¼ãÎ´·Ê¤¬¡ËÉü³è¤·¤Æ½½Î¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡Ø¡ÊÂÐÀï¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¡ËÁá¤¯Íè¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¼ãÎ´·Ê¤Ï¡Ë¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉü³è¤ò´î¤ó¤À¡£