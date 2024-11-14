¶¶ËÜ´ÄÆà¤é¡É¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Öµå¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¥®¥ã¥ë±þ±çÃÄ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÁ´ÎÏ±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥È
ÀéÇ¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬14Æü¡¢¡Öµå¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¥®¥ã¥ë±þ±çÃÄ¤Ç¤·¤¿¡¡»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼±ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª#¶¶ËÜ´ÄÆà #ÅÄÂ¼²ê¼Â #²¬ËÜ²ÆÈþ #¤ß¤ê¤Á¤ã¤à #Ã«Æ£³¤ºé#Ä«¥É¥é¤ª¤à¤¹¤Ó #Ä«¥É¥é¡×¤È¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ë±þ±çÃÄ½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ê¤É¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ÎÁ´ÎÏ±þ±ç¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¤Î±þ±çÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²¶¤â±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡¢¡É¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡ÉÂç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ·èÄê¡ª¡ª¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÁ´ÎÏ±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥È
ÀéÇ¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬14Æü¡¢¡Öµå¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¥®¥ã¥ë±þ±çÃÄ¤Ç¤·¤¿¡¡»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼±ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª#¶¶ËÜ´ÄÆà #ÅÄÂ¼²ê¼Â #²¬ËÜ²ÆÈþ #¤ß¤ê¤Á¤ã¤à #Ã«Æ£³¤ºé#Ä«¥É¥é¤ª¤à¤¹¤Ó #Ä«¥É¥é¡×¤È¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ë±þ±çÃÄ½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ê¤É¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ÎÁ´ÎÏ±þ±ç¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¤Î±þ±çÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²¶¤â±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡¢¡É¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡ÉÂç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ·èÄê¡ª¡ª¡×