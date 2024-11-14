¡Ú´¶¼Õ¡Û¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡¦Çþ¡¦ÂçÆ¦¤òÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ËÊôÇ¼¡¡¤³¤È¤·¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¡Ê¡²¬
14Æü¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ë¡¢¤³¤È¤·¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÇÀºîÊª¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤ÎÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊôÇ¼º×¤Ë¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤Õ¤¯¤ì¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É16¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤âÌµ»ö¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤äÇþ¡¢ÂçÆ¦¤Ê¤É¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JAÁ´ÇÀ¤Õ¤¯¤ì¤ó ÉáÄÌºîÉô²ñ¡¦ÀÐ°æ¹¥¿Í ²ñÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÊôÇ¼º×¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¥³¥á¡¦Çþ¡¦ÂçÆ¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×
JAÁ´ÇÀ¤Õ¤¯¤ì¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿å´ÉÍý¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£