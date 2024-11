ADDICTION(アディクション)の2025年春新作コスメコレクションが1月10日(金)より発売。「SILENCED SERENITY」をコンセプトに、2種のリキッドブラッシュをはじめ、人気アイテムの新・限定色などが登場。12月26日(木)からは予約受付も開始。商品詳細やカラー展開をご紹介します。

ADDICTION(アディクション)2025年春新作コスメ

ADDICTION(アディクション)の2025年春新作コスメコレクション「SILENCED SERENITY」が、1月10日(金)より発売されます。12月26日(木)からはADDICTION(アディクション)店頭、および公式オンラインショップにて予約受付も開始。

ADDICTION(アディクション)とは?

ADDICTION(アディクション)は、自分らしいスタイルを求めるすべての人たちのために生まれた、日本のメイクアップコスメブランド。



自分らしさに、ほんの少しのユニークネスを効かせていく。



そんな「Subtle Uniqueness」をテーマに、自分のままで軽やかに纏える、印象的なカラーや洗練されたテクスチャーのアイテムが揃います。

2025年春新作コスメコレクション「SILENCED SERENITY」

休みなく稼働してしまう思考回路を、思い切ってオフモードに。



ADDICTION(アディクション)の2025年春コスメコレクションのテーマは、「SILENCED SERENITY(サイレンスト セレニティ)」。



“思考停止”をコンセプトに、静けさの中で得られる調和を感じられるようなコレクションです。



新たな癒しの形を、スローな色とムードで表現したコスメがラインナップ。



2質感の新作リキッドブラッシュや、「SILENCED SERENITY(サイレンスト セレニティ)」を表現した限定デザインのアイシャドウパレットなどが登場します。

商品ラインナップ

2025年1月10日(金)発売



● アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー

全8色/各3,740円(税込)



● アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ

全5色/各3,740円(税込)



● アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”

限定2種/各6,820円(税込)



● アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”

限定2色/各4,070円(税込)



● アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”

限定2色/各3,300円(税込)



● アディクション リップ スクラブ バーム

全1種/3,300円(税込)



● アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”

限定6色/各12mL/各2,420円(税込)



● アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”

限定2色/各4,180円(税込)



● アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP

新1色/4,180円(税込)



● アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ

新1色/4,180円(税込)



※価格は全て編集部調べ

アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー

ADDICTION(アディクション)より、溶け込むような血色感で、顔立ちまで洗練へといざなう新作リキッドブラッシュが登場!

商品特徴

『アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー』は、クリアな発色とフォギーな質感で、フレッシュな印象に仕上がるリキッドチーク。



フロストオイル*1配合のなめらかなテクスチャーが、肌に伸ばすとふんわりパウダリーに変化。



肌に溶け込むような血色感を演出し、凹凸が目立たない、均一できめ細かいフォギーな仕上がりが叶います。



また、ストレッチリフトテクノロジーによるオールデイラスティング処方&手や衣服に付きにくいタッチプルーフ処方で、メイクしたての仕上がりが長持ち。



美容成分入りで肌への負担感を感じさせず、頬のうるおいを長時間キープします。



<その他特長>

● アルコール(エチルアルコール)・パラベン・グルテンフリー

● 無香料



<美容成分>

● 3種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・ゴマ種子油)・ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)…エモリエント配合



● ヒアルロン酸 Na・ペプチド(ジペプチド-15)・ナイアシンアミド・ビタミン E(トコフェロール)・スクワラン…保湿配合



*1(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー...フォギーな質感付与

カラーバリエーション<全8色>

● 001 Pillow Dream

イノセントな印象のベビーピンク



● 002 So Cushy

ニュートラルなソフトローズピンク



● 003 Tender Sunset

夕陽のような優しさのコーラルピーチ



● 004 At Balcony

ゴールドが潜むスローなベージュ



● 005 On Vacay

表情に溶け込む赤みのモダンベージュ



● 006 Brand New You

高揚を語る血色感のレッド



● 007 Stray Girl

モダンな印象のグレープモーヴ



● 008 Blossom Canal

ブルーとピンクがつやめくベリーピンク

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー

種類:全8色

価格:各3,740円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ

頬にピンとしたハリとツヤ高い血色感をもたらす、みずみずしいテクスチャーのリキッドチークが誕生。

商品特徴

『アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ』は、クリアな発色でツヤ高い血色感をあたえ、透明感あふれる表情を叶えるリキッドチーク。



みずみずしいテクスチャーがなめらかに伸び広がり、肌にぴたりと密着。



指先でポンポンとなじませるだけで、頬が引きあがったような立体的なハリツヤを実現します。(※メイクアップ効果による)



また、ストレッチリフトテクノロジーによるオールデイラスティング処方&手や衣服に付着しにくいタッチプルーフにより、崩れにくさも叶えます。



美容液90%以上配合*2 により、うるおいが長時間続くこともポイント。



<その他特長>

● アルコール(エチルアルコール)・鉱物油・パラベン・グルテンフリー

● 無香料



<美容成分>

● 3種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・ゴマ種子油)・ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)…エモリエント配合



● ヒアルロン酸Na・ペプチド(ジペプチド-15)・ナイアシンアミド・ビタミン E(トコフェロール)・スクワラン…保湿配合



*2 粉体を除くエマルジョン

カラーバリエーション<全5色>

● 001 Morning Doze

至福のまどろみを表現したコーラルピンク



● 002 Slow Mood

希望を感じるイエローオレンジ



● 003 Sweetener

甘くメロウな意志を語るモーヴピンク



● 004 The Healing

ピュアな印象のアンティークローズ



● 005 Inner Passion

アンニュイに近づくライトボルドー

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ

種類:全5色

価格:各3,740円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ” ADDICTION(アディクション) アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”

2024年8月にリニューアルしたばかりの新作アイシャドウパレットより、2025年春の限定色がお目見え。



“サイレンスト セレニティ”を表現した、マーブルマットの限定デザインパッケージで登場します。

商品特徴

『アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”』は、限定でクリームテクスチャーをセットした、モダンな陰影を簡単にデザインできるアイシャドウパレット。



ベルベットのように心地よく、やわらかなテクスチャーを叶える「ベルベットクリーミーオイル*3」を、全質感に配合。



溶け込むようなテクスチャーで、肌にぴたりと密着。

重ねても厚みを感じない薄膜かつクリアな発色で、どんな肌にもなじみます。



また、メイクアップと目もとケアを両立させる、美容保湿成分を配合。

ローズヒップオイル (カニナバラ果実油 )やダマスクバラ花エキス、スクワランが目もとにうるおいを与え、なめらかな仕上がりが続きます。



*3 ワセリン

カラーバリエーション<限定2種>

● 101 Urban Serenity

静寂に包まれる時間をイメージしたクールトーンのグレージュパレット



左上:うるんだ透明感をもたらすシルバーベージュ(SP)

右上:洗練の奥行きを仕込むグレージュ(C)

左下:シックな光沢のピンクベージュ(P)

右下:クール&モダンなチャコールグレー(M)



● 102 Unchained Melody

調和がもたらす自由をイメージしたウォームトーンのベージュパレット



左上:繊細な煌めきのシャンパンベージュ(SP)

右上:あたたかな影を仕込むベージュ(C)

左下:穏やかな印象のマロンブラウン(P)

右下:赤みを潜ませたソフトダークブラウン(M)



【質感】

● スパークル (SP):密着力が高く、眩いほどの煌きを叶える華やかな仕上がり



● クリーム(C):クリーミーなのにベタつかず、セミツヤで透明感のある仕上がり



● パール(P):しっとりと肌に密着し、濁らず繊細に輝くつややかな仕上がり



● マット(M):なめらかな質感で肌と一体化するソフトマットな仕上がり

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”

種類:限定2種

価格:各6,820円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ” ADDICTION(アディクション) アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”

ラフに塗ってもモダンなベージュリップが叶う『アディクション ザ リップバーム ソフトマット』に、2025年春の限定色が登場!

商品特徴

『アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”』は、エアリーマットパウダー*4 ×フロストペースト*5により、ソフトマット質感を実現。



軽やかなつけ心地とずっと続くうるおいで、ふわっとやわらかに色づいた唇をキープするリップバームです。



新技術・クリアカラーテクノロジーを採用することで、なめらかなテクスチャーと、見たままの発色を両立。



一度塗りで透け感のある発色、重ねるほどにしっかりと色づきます。



唇と親和性の高いモイスト密着成分*6がうるおいをキープし、軽やかなつけ心地が続きます。



<その他特長>

● ロングラスティング処方

● パラベン・グルテン・アルコール(エチルアルコール)フリー

● ヴィーガンフレンドリー

● バニラミントの香り



<美容成分>

● 8種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・ゴマ種子油・シアバター・アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)・ムルムルバター(アストロカリウムムルムル種子脂)・カカオバター)…エモリエント配合



● ビタミンA誘導体(パルミチン酸レチノール)・ビタミンE(トコフェロール)・アボカドオイル(アボカド油)・ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)・スクワラン…保湿配合



*4 セルロース...ソフトマットな質感付与

*5 ステアラルコニウムヘクトライト...ソフトマットな質感付与

*6 ポリアクリレートー54

カラーバリエーション<限定2色>

● 101 Dream Ripples

夢の余韻を楽しむピンクベージュ



● 102 Healing Sun

陽光に癒されるヌードベージュ

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”

種類:限定2色

価格:各4,070円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション) アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ” ADDICTION(アディクション) アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”

ツヤ高い唇を叶えるリップオイルに、春の光のようなやわらかいニュアンスカラーがお目見え。

商品特徴

『アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”』は、縦ジワの目立ちにくいぷっくりとした唇と、ケア効果を叶えるリップオイル。



トリートメントプランプオイル*7が水分を抱えて密着し、プランプアップ*8。



植物由来の保湿成分を配合したみずみずしいオイル膜により、唇を乾燥から守ります。



透け感発色なので、単色使いのほか『アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”』に重ねて質感チェンジも楽しめます。



チップには「プランプアップチップ」を採用し、一度にたっぷり塗ることが可能です。



<その他特長>

● 精油ジュニパーベリーとゼラニウムローズの香り



<美容成分>

● 7種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・ゴマ種子油・シアバター・ムルムルバター(アストロカリウムムルムル種子脂)・カカオバター)…エモリエント配合



● ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)・スクワラン・マヌカハニー(ハチミツ) …エモリエント



*7 ポリブテン...膜厚さの付与

*8 メイクアップ効果による

カラーバリエーション<限定2色>

● 101 Creamy Sky

うららかな空を想うミルキーブルー



● 102 Balmy Day

うららかな気分を誘うミルキーイエロー

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”

種類:限定2色

価格:各3,300円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション リップ スクラブ バーム

ADDICTION(アディクション) アディクション リップ スクラブ バーム ADDICTION(アディクション) アディクション リップ スクラブ バーム

リップカラーの映える、つるんとした透明感のある唇へ導くリップバームが登場。

商品特徴

『アディクション リップ スクラブ バーム』は、心地よい粒感のシュガースクラブが、唇表面の角質をオフしながら、唇をやわらかく保湿するリップバーム。



2〜3mmほど繰り出してマッサージするように塗るだけで、唇をべたつくことなくなめらかに整え、うるおいに満ちたふっくらとした唇に整えます。



洗い流し&ふき取り不要のため、リップ下地のほか、日中の保湿やナイトケアにと、1日に何度も使用可能。



また、リップカラーの発色を引き立てるカラーレス設計(無着色)も嬉しいポイントです。



<その他特長>

● 美容液90%配合(保湿エモリエント成分)

● バニラミントの香り

● アルコール(エチルアルコール)・鉱物油・パラベン・マイクロプラスチックビーズフリー



<美容成分>

● 8種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・サフラワー油・ゴマ種子油・シアバター・アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)・ ムルムルバター(アストロカリウムムルムル種子脂)・カカオバター)...エモリエント配合



● アボカドオイル(アボカド油)・ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)・ペプチド(ジペプチド-15)・スクワラン...保湿配合

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション リップ スクラブ バーム

種類:全1種

価格:3,300円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ” ADDICTION(アディクション) アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション)の人気ネイルポリッシュに、エレガントなミュートカラーが限定登場!

商品特徴

『アディクション ザ ネイル ポリッシュ +』は、速乾&ロングラスティングが叶うネイルポリッシュ。



自然由来処方(自然由来指数最大71%*9)で、ガラスのようにクリアなツヤのある美しい仕上がりが続きます。



また、爪の閉塞感を和らげるエアスルー処方(酸素透過性)により、塗り心地の良さも叶えます。



<その他特長>

● 9のフリー処方(パラベン・グルテン・トルエン・フタル酸ジエチル・鉱物油・合成カンファー・トリフェニルリン酸・キシレン・スチレン酸)



<美容成分>

● 3種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・ゴマ種子油)、ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)...保湿配合



*9 ISO 16128に準拠。色味により異なります。

カラーバリエーション<限定6色>

● 121C Cloud Bed

ソフトな血色感のクリーミーホワイト



● 122P Scent of Spice

ゴールドが密かに瞬くシアーベージュ



● 123C Calm World

まろやかな気品のニュートラルベージュ



● 124P Soothing Melody

シルバーが踊るシアーピンク



● 125C Fade to Mauve

エフォートレスなモーヴベージュ



● 126C Teddy Mellow

メロウな抜け感のヌーディオレンジ



【質感】

● Color(C):オペークでピグメントの濃いヴィヴィッドな発色

● Pearl(P) :繊細なパールが入った煌めく質感

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”

種類:限定6色

容量:各12mL

価格:各2,420円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ” ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”

美しいセパレートまつ毛が叶う人気マスカラに、つややかなダークカラーがお目見え。

商品特徴

『アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”』は、まつ毛の濃さと抜け感のバランスにこだわった、ウォータープルーフタイプのマスカラ。



極細ブラシでまつ毛1本1本をセパレートしながらキレイに塗布できるので、軽やかなボリューム感を叶えます。



汗・水に強いため、つけたてのキレイなカールが持続します。

カラーバリエーション<限定2色>

● 017 Ultra Black

静寂な空気をまとう闇夜のような漆黒



● 002 Rusty Brunette

上品な余裕が生まれるダークブラウン



※「017 Ultra Black」は、同日発売の『アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP』「 017 Ultra Black」のパッケージデザインを“SILENCED SERENITY”仕様にしたものです。

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”

種類:限定2色

価格:各4,180円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP

『アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP』に、「黒の中の黒」を表現した漆黒カラーが仲間入り!

商品特徴

『アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP』は、極細ブラシでまつ毛を1本ずつ繊細にコートし、美しいセパレートまつ毛が叶うマスカラ。



汗・水に強いウォータープルーフ処方で、つけたてのキレイな仕上りを長時間キープします。



新色の「017 Ultra Black」は、自まつ毛の黒さに密度をプラスするウルトラブラック。

つややかな漆黒がまつ毛の存在感を際立たせ、目線に余韻を生みます。

カラーバリエーション<新1色>

● 017 Ultra Black

静寂な空気をまとう闇夜のような漆黒



※『アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”』「017 Ultra Black」の定番パッケージ品です。

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP

種類:新1色

価格:4,180円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ

ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ ADDICTION(アディクション) アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ

まつ毛をケアしながら、ボリューム・セパレート・カールキープのすべてが叶うマスカラ『アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ』に、漆黒の新色が仲間入り。

商品特徴

『アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ』は、まつ毛をケアしながらインパクトのあるボリュームまつ毛が叶うマスカラ。



重ねてもダマになりにくいためボリューム調整しやすく、根元から毛先までキレイにセパレート。

汗・皮脂に強く、メイクしたてのキレイなカールが持続します。



さらに、デリケートなまつ毛を保湿・保護・補修するケア成分を配合し、使うたびに自まつ毛の美しさを更新します。



<その他特長>

● お湯で落とせるフィルムタイプ

● グルテンフリー



<美容成分>

● 13種類の美容成分…保湿配合

・8種のオーガニック植物由来成分(オリーブ果実油・ホホバ種子油・ サフラワーオイル・ゴマ種子油・アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)・ シアバター・カニナバラ果実エキス・カミツレ花エキス)

・5種の美容オイル(ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)・スクワラン・セージオイル・ラベンダーオイル・カメリアオイル)



● パンテノール…まつ毛保護成分

● エクトイン…まつ毛補修成分

カラーバリエーション<新1色>

● 004 Ultra Black

静謐な空気をまとう闇夜のような漆黒

発売・商品情報

ブランド名:ADDICTION(アディクション)

商品名:アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ

種類:新1色

価格:4,180円(税込)※編集部調べ



予約開始日:2024年12月26日(木)

発売日:2025年1月10日(金)

販売場所:ADDICTION(アディクション)取扱店、公式オンラインショップ

新作コスメを絶対に購入したいなら?

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。

いち早く購入するための手段や場所などの情報を入手して、限定アイテムも確実にゲットできるよう、事前に購入方法をチェックしておきましょう。



定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので要注意です。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが、主な購入方法が3通りあります。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



ブランドによっては、ネットでの事前予約を受け付けているブランドもあるので、店頭予約が必要か、ネット予約が可能かもチェックしておきましょう。場合によっては、電話予約を受け付けている百貨店もあります。

また、人気ブランドの新作コスメは、予約開始日の開店時間に合わせて行っても開店前に整理券が配布され、予約分終了となることもあります。確実に手に入れるなら、最低でも開店時間の1時間前には現地に到着していたほうが良いでしょう。時期にもよるため、昨年の動向やSNSで随時状況を調査した方が良さそうです。



ただ、新型コロナウイルスの影響で店舗での予約を受け付けていない可能性もあるので、その際は店舗のHPなどをご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。



店頭限定のギフトセットや名入れサービス・プレゼント包装などがあるブランドも多いので、贈り物を探している方は直接店舗に足を運ぶと良いかもしれません。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

百貨店のカウンターでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは?



近年ではオンライン限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されている方は年々増えているので、人気のあるブランド、かつ人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくことはもちろん、公式サイトや百貨店の通販サイトなど様々な通販サイトで同時に販売開始されるケースもあるので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ(ノベルティ)がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹(meeco)

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店(HANKYU HANSHIN E-STORES)

●そごう・西武百貨店(e.デパート)



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。



商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

アディクションの2025年春コスメで自由なメイクを楽しもう!

ADDICTION(アディクション) 2025年春新作コスメコレクション 「SILENCED SERENITY」 ADDICTION(アディクション) 2025年春新作コスメコレクション 「SILENCED SERENITY」

いかがでしたか?今回はADDICTION(アディクション)の2025年春新作コスメコレクション「SILENCED SERENITY(サイレンスト セレニティ)」をご紹介しました。



2025年1月10日(金)より一部数量限定にて発売されます。

2024年12月26日(木)からは予約受付も開始されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2024年冬コスメや2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

