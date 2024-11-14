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Åì·Ð122ÅÙ10Ê¬ (122.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    960 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (115 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    Á´°è 95 km (50 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÂ¦ 330 km (180 NM)
ÆîÂ¦ 220 km (120 NM)

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Åì·Ð120ÅÙ35Ê¬ (120.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 140 km (75 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ21ÅÙ00Ê¬ (21.0ÅÙ)
Åì·Ð119ÅÙ50Ê¬ (119.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 165 km (90 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ22ÅÙ20Ê¬ (22.3ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ30Ê¬ (120.5ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    210 km (115 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 270 km (145 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ22ÅÙ50Ê¬ (22.8ÅÙ)
Åì·Ð121ÅÙ20Ê¬ (121.3ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ23ÅÙ05Ê¬ (23.1ÅÙ)
Åì·Ð122ÅÙ20Ê¬ (122.3ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    370 km (200 NM)

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