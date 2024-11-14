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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 55 m/s (105 kt)
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ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
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Ãæ¿´µ¤°µ 1008 hPa
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